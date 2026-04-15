"กันดั้ม" แผลงฤทธิ์เตะรัสเซียร่วง คว้าทองเทควันโดเยาวชนโลก 2026 ปลดล็อคเหรียญแรกให้ทัพไทย

ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 ที่อุเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2569 ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา เป็นวันที่สามของการแข่งขัน มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ชาย "กันดั้ม" กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม, รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม หญิง "ธารใส" นภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์ และ รุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัมขึ้นไป หญิง "ขนุน" เสฏฐีญาดา ปรุงทอง
ผลการแข่งขันปรากฏว่า รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ชาย "กันดั้ม" กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม ดีกรีเหรียญทองยุวชนชิงแชมป์โลก 2023 คว้าเหรียญทองให้กับจอมเตะไทย โดยรอบก่อนรองชนะเลิศ หรือรอบชิงเหรียญทองแดง เอาชนะ ซากิ มาดิอูลี จากคาซัคสถาน 2-0 ยก 7-6, 10-7 พร้อมกันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้ว
ส่วนในรอบรองชนะเลิศ เอาชนะ โชคจาคาน โคลมูลาตอฟ จอมเตะเจ้าภาพ 5-3 และ 13-5 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับ ทาเมเรียน คามาลอฟ จากรัสเซีย ถึงแม้จะเสียเปรียบเรื่องส่วนสูง แต่ กันดั้ม วางแผนมาดี อาศัยการเดินวน ถีบป้องกันตัว ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ เตะทำคะแนน เฉือนเอาชนะไปทั้งสองยก 2- 1 และ 2-0 ประเดิมคว้าเหรียญทองให้จอมเตะเทควันโดไทยได้สำเร็จ
หลังจบการแข่งขัน "กันดั้ม" กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม เผยว่า รู้สึกดีใจที่คว้าเหรียญทองมาได้ ส่วนตัวรู้สึกกดดันในรอบก่อนรองชนะเลิศ เพราะถ้าพลาดหมายถึงหมดสิทธิ์คว้าเหรียญ พอผ่านมาได้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ขอขอบคุณสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ชมรมเทควันโดทวีศิลป์ และคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยสนับสนุนจนมีวันนี้
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ออกเปิดเผยถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า ขอชื่นชมเหรียญทองแรกจาก กัญจน์บุษกร นักกีฬารุ่นคาเด็ด สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย การคว้าแชมป์โลกได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยุคนี้นักกีฬาเก่งๆมีทุกทวีป จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ ประเทศเกาหลีใต้ต้นตำหรับเทควันโดยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนในอดีตที่คว้าเหรียญทองได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยทุ่มงบประมาณจำนวนมากที่ได้จากสปอนเซอร์ ทั้ง ธ.อ ส, ปตท,สิงห์,โค้กหาดทิพย์, เมืองไทยประกันชีวิต, เอฟบีที รวมถึงภาครัฐ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้นำเด็กตั้งแต่รุ่นยุวชน(คาเด็ด), เยาวชน และประชาชน ประมาณ 40 กว่าคน มาเก็บตัวฝึกซ้อมกิน นอนร่วมกันตลอดทั้งปี โดยมีทีมสตาฟโค้ชถึง 6 คน ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้เด็กทุกคน ซึ่งมีเป้าหมายสร้างผลงานกีฬาเทควันโดไทยให้ประสบความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติในทุกรุ่น และรายการเยาวชนชิงแชมป์โลกครั้งนี้ยังมีนักกีฬาไทยลุ้นเหรียญทองอีกตนขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน
"โค้ชเช" ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย กล่าวว่า ต้องขอชม กันดั้ม ว่าเล่นได้ดี กล้าออกอาวุธ และเข้าทำ จนคว้าเหรัยญทองมาครองได้สำเร็จ ทำให้ผลงานเทควันโดไทยในตอนนี้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ 1 เหรียญทอง ขณะที่ผ่านมาครึ่งทางภาพรวมของผลงานนักกีฬาไทย หลายคนเป็นเด็กใหม่ทำให้เวลาลงไปแข่งรู้สึกตื่นเต้น เลยทำผลงานออกมาไม่ดี แต่เชื่อว่าเด็กๆจะได้ประสบการณ์ และนำกลับไปปรับใช้ ส่วนวันพรุ่งนี้ และวันอื่นๆ ก็ยังมีให้ลุ้นอีก ขอกำลังใจให้กับทีมเทควันโดไทย
ส่วนผลการแข่งขันนักกีฬาไทยอีก 2 รุ่นในวันเดียวกัน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม หญิง "ธารใส" นภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์ ที่ติดทีมชาติครั้งแรก รอบแรกได้บาย รอบสองแพ้ให้กับ โจฮันนา คาลอตตา แซนเดอร์ จากเยอรมนี 0-2 ยก 0-1, 2-5 ตกรอบ 2 ขณะที่รุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัมขึ้นไป หญิง "ขนุน" เสฏฐีญาดา ปรุงทอง ที่ได้บายในรอบแรก รอบสองแพ้ให้กับ อายา อาเมเซียน จากโมร็อกโก 0-2 ยก 0-11 และ 5-8 ตกรอบสอง