“บิว” ภูริพล ฟิตเต็มร้อยเตรียมสู้ศึกเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ที่จีน กรีฑา-เรือใบ วางเป้ากีฬาละ 3 ทอง

“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มอนาคตไกล วัย 20 ปี ที่ทำลายกำแพง 10 วินาที วิ่ง 100 เมตรคนแรกของไทย ฟิตเต็มร้อย นำทัพกรีฑาชายหาด สู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกรีฑาชายหาด วางเป้าคว้า 3 เหรียญทอง เช่นเดียวกับ เรือใบ หวัง 3 เหรียญทองเช่นกัน ส่วน เรือมังกร ลุ้น 2 เหรียญทอง
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประเทศไทยส่งนักกีฬาแข่งขันรวมทั้งหมด 176 คน ใน 14 ชนิดกีฬา สำหรับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมรวม 19 คน แบ่งเป็นชาย 10 คน และหญิง 9 คน ชิงชัยใน 10 เหรียญทอง
ทั้งนี้ กรีฑาชายหาด ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ จะนำทัพโดย “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มอนาคตไกลทีมชาติไทย วัย 20 ปี ที่ทำลายกำแพง 10 วินาที วิ่ง 100 เมตรคนแรกของไทย ด้วยสถิติ 9.94 วินาที ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยเจ้าตัวเตรียมแข่งขันในรายการนี้ 2 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 60 เมตรชาย และวิ่งผลัด 4 x 60 เมตรชาย
“บิว” ภูริพล บุญสอน กล่าวว่า ตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมา มีโปรแกรมฝึกซ้อมต่อเนื่อง สภาพร่างกายพร้อมเต็มที่ ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวน โดยภารกิจแรกของปีคือ การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ หวังจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด ซึ่งน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี ก่อนที่จะไปแข่งขันในรายการอื่น ๆ ระดับเอเชียต่อไป เพื่อต่อยอดเตรียมพร้อมสำหรับมหกรรมกีฬาใหญ่ กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตนมีเป้าหมายต้องการจะคว้าเหรียญทองรายการสำคัญอย่าง วิ่ง 100 เมตรชายและทำลายสถิติให้ได้
ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมต่อสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ยังมีการวางเป้าหมายไว้ร่วมกัน โดย กรีฑาชายหาด คาดหวัง 3 เหรียญทอง เช่นเดียวกับ เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ-ไคท์บอร์ด) หวัง 3 เหรียญทองเช่นกัน ส่วน เรือมังกร ลุ้น 2 เหรียญทอง ขณะที่บาสเกตบอล 3x3 และ กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำมาราธอน และโปโลน้ำ) ขอติดอันดับ 1 ใน 3 ด้าน ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง) จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด
สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการบรรจุกีฬาแข่งขัน 14 ชนิด ได้แก่ กรีฑาชายหาด, กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำมาราธอน และโปโลน้ำ), บาสเกตบอล 3x3, แฮนด์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือมังกร, ปีนหน้าผา, มวยปล้ำชายหาด, ยูยิตสู, กาบัดดี้ชายหาด, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ และไคท์บอร์ด), ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง) และ เทคบอล ชิงชัย 62 เหรียญทอง มีนักกีฬาจาก 45 ประเทศในทวีปเอเชีย 1,790 คน ร่วมการแข่งขัน