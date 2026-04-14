ONE ไม่ทน! ประกาศฟ้อง "รถถัง" ใน 3 ประเทศ ฐานละเมิดสัญญา

ONE Championship องค์กรศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวระดับโลก ประกาศอย่างชัดเจน เตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต ใน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไทย ฐานมีการละเมิดสัญญา
ทั้งนี้มีการประกาศผ่านโซเชียลมีเดียวของ วัน แชมเปียนชิพ ว่า
ONE ขอเรียนชี้แจงอย่างชัดเจนและโปร่งใสต่อแฟนกีฬา นักกีฬา และพันธมิตรของเรา
ขณะนี้ เราได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และประเทศไทย ต่อ “รถถัง” อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อ ONE หลายครั้ง
เรามีนโยบายเคร่งครัดต่อการละเมิดสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และการแสดงข้อความในลักษณะหมิ่นประมาท
ที่ผ่านมา เราได้พยายามอย่างต่อเนื่องและด้วยความจริงใจในการทำงานร่วมกับ “รถถัง” โดยสุจริตใจ
อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อผูกพันตามสัญญาถูกเพิกเฉยหลายครั้ง เราจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและเด็ดขาด เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระบบนิเวศของ ONE
ขณะนี้กระบวนการตรวจสอบและสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ และเราจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
การดำเนินการทางกฎหมายที่ได้เริ่มขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เหมาะสมในประเทศที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างนี้ ONE ขอสงวนการให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว