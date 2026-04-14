กระบะมรณะพุ่งชน 4 แข้งเยาวชนดับ คนขับเมา คาดเสพยา อ้างไม่รู้เรื่อง

ถือเป็นเรื่องสลดในวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ เมื่อ 4 นักฟุตบอลเยาวชนศิษย์เก่าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม เสียชีวิตหลังถูกรถกระบะซิ่งข้ามเลน พุ่งเข้าชนอย่างจังก่อนเสียชีวิต ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา โดย 4 เยาวชนดังกล่าว ประกอบด้วย เด็กชายภัทรพงษ์ กันยาประสิทธิ์, เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ศรีคำ, เด็กชายชวนากร บุดดา, เด็กชายกิตติคุณ บุดดา น้องสตางค์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เชียงคาน เข้าตรวจค้นรถกระบะโตโยต้า วีโก้ ของ นายวุฒิชัย อายุ 28 ปี ผู้ก่อเหตุ พบหลอดเสพยาตกอยู่ที่พื้นฝั่งคนขับ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญ นอกจากนี้ยังมีคลิปจากพลเมืองดีเผยให้เห็นพฤติกรรมหลังเกิดเหตุ นายวุฒิชัย ลงจากรถในสภาพไม่สวมเสื้อ ร้องเอะอะโวยวายคล้ายคนขาดสติ และวิ่งหนีเข้าไปในบ้านชาวบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ 50 เมตร โดยอ้างว่าไม่รู้เรื่องและมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ก่อนเกิดเหตุนายวุฒิชัย ได้ดื่มเหล้ากับเพื่อนในหมู่บ้าน ก่อนจะขับรถไปรับภรรยาเพื่อนที่แก่งคุดคู้ จนกระทั่งพุ่งชนประสานงา เข้ากับรถจักรยานยนต์ของกลุ่มเด็กชายทั้ง 4 คนอย่างรุนแรง ล่าสุดนายวุฒิชัย ยังนอนรักษาตัวที่ โรงพยาบาลเชียงคาน ในอาการเหม่อลอย พูดจาไม่รู้เรื่อง ส่วนผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดและสารเสพติดอยู่ระหว่างรอผลทางการจากโรงพยาบาล
ทั้งนี้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม ได้แสดงความไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของศิษย์เก่าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม จากเหตุการณ์การสูญเสีย เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2569