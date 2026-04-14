จอมพลังไทยขอพรพระรับสงกรานต์เสริมสิริมงคลก่อนลุยศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก

จอมพลังไทย ขอพรพระรับสงกรานต์เสริมศิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจก่อนเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอียิปต์
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 ”โค้ชแต้ว“ร้อยเอกหญิง พิมศิริ ศิริแก้ว และ “โค้ชแอน” แอนนิภาร์ มูลธา 2 ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย นำจอมพลังทีมชาติที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอียิปต์ ไปทำบุญไหว้พระที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นปีใหม่ของไทยเพื่อความเป็นศิริมงคล และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาก่อนเดินทางสู่ประเทศอิยิปต์ ในวันที่ 27 เมษายน 2569 นี้
สำหรับจอมพลังเยาวชนไทย ประกอบด้วย นฤมล วงษ์หาจักร เยาวชนหญิงรุ่น 48 กิโลกรัม, ณัฐชา แก้วน้อย เยาวชนหญิงรุ่น 53 กิโลกรัม, ณัฐณิชา การะเกต เยาวชนหญิง รุ่น 63 กิโลกรัม, ธนพร แซ่เตีย เยาวชนหญิงรุ่น 63 กิโลกรัม และ ณัฐธิดา รอบรู้ เยาวชนหญิงรุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม (ขาด สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ เยาวชนหญิงรุ่น 48 กิโลกรัม)