จบด้วยดี "วันฉลอง PK" รับคำขอโทษหลังกลุ่มชายรุมทำร้าย 8-1 แจงในส่วนทางกฎหมายยังต้องดำเนินการ

สืบเนื่องมาจากที่ วันฉลอง PK แสนชัย อดีตนักมวยไทยชื่อดัง เข้าแจ้งความที่ สภ.กาฬสินธุ์ โดนวัยรุ่นเจ้าถิ่นรุม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จนกลายเป็นข่าวดังในโลกโซเชียล
ล่าสุด เมื่อ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา วันฉลอง ได้โพสต์ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันดำเนินการอย่างรวดเร็ว พร้อมกับโพสต์อีกว่า "ผมวันฉลองพีเคขอขอบคุณ ท่านผู้การ ทรงพล ผบก.ภ.จ.กาฬสินธุ์ ท่านสารวัตรสุทิน เจ้าของคดี ขอบคุณท่านพ.ต.อ.วาทิต ผู้กำกับสน.วัดพระยาไกร ขอบคุณลูกพี่เสี่ยแขก ขอบคุณพี่จอร์จ ขอบคุณเสี่ยต้อม ขอบคุณหลายท่านที่ช่วยดำเนินการให้อย่างรวดเร็วครับ"
"ในส่วนนี้ก็ให้อภัยกัน เลิกแล้วต่อกัน เพราะคนบ้านเดียวอยากอยู่ร่วมกันให้สงบสุข ฮักกันแพงกัน แต่ในส่วนของกฎหมายก็ต้องดำเนินการทางกฎหมาย ขอบคุณ ทนายนัฐพงษ์ ที่ช่วยดูกระบวนการทางกฎหมายให้ครับ หลังจากนี้จะไม่มีการโพสต์พาดพิงกันอีกนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ”