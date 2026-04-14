"น้องมินิ" นำทัพสเกตบอร์ดไทย ระเบิดฟอร์มคว้า 8 เหรียญศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีน

นักกีฬาสเกตบอร์ดไทย ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย สร้างผลงานคว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันสเกตบอร์ดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเหม่ยชาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการชิงเจ้าแห่งสเกตบอร์ดของทวีปเอเชีย และโอเชียเนีย มีการชิงชัยทั้งสิ้น 11 เหรียญ โดยเป็น การชิงแชมป์ทวีป ชาย-หญิง 6 เหรียญ และชิงแชมป์เยาวชนเอเชีย ชาย-หญิง 5 เหรียญ จาก 3 ประเภทการแข่งขัน สตรีท, พาร์ค และ เกมออฟสเกต
นักกีฬาไทย สามารถคว้ามาได้ 3 เหรียญทอง จาก "ชัย" ธวัชชัย เซี่ยงอึ่ง ในการแข่งขัน เกมออฟสเกต โอเพ่น ชาย, "โกโก้" อรรถพล ส้มเอม ในการแข่งขัน เกมออฟสเกต เยาวชน ชาย และ "มินิ" จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ ดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ ในประเภท สตรีท เยาวชน หญิง, 2 เหรียญเงิน จาก "จอน" ชยากร วงศ์วัฒนโสภณ ในการแข่งขัน เกมออฟสเกต โอเพ่น ชาย กับ "ไฟลท์" ปภาวินท์ ขุนสังวาลย์ ในการแข่งขัน เกมออฟสเกต เยาวชน ชาย และ 3 เหรียญทองแดง จาก "ดิน่า" ชวิศา แสงเงิน ในการแข่งขัน เกมออฟสเกต โอเพ่น หญิง, "ฟิราส" คิริน เพชรคิรี ในประเภท สตรีท ชาย กับ "เอสที" วารีรยา สุขเกษม ในประเภท สตรีท หญิง
