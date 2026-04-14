“ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม” ร้อนแรงเก็บ 2 ชัยชนะ 3 โพเดียม “ไอเดีย-กฤตภัทร” เหมาชัย AP250 – “ตี-อนุภาพ” ฮึดสู้ รั้งท็อปโฟร์ SS600 ศึก ARRC สนามแรกที่ เซปังฯ

“ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม” ยอดทีมแข่งสัญชาติไทย เปิดฤดูกาลศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามแรก ได้อย่างร้อนแรง ด้วยผลงาน 2 ชัยชนะ และ 3 โพเดียม จาก “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ที่ควบรถแข่ง YAMAHA YZF-R3 เหมาชัยชนะ 2 เรซติดต่อกัน รั้งจ่าฝูงในรุ่น Asia Production 250cc ขณะที่ “ตี” อนุภาพ ซามูล แม้พลาดล้มในเรซที่ 2 แต่ยังฮึดสู้กลับมาบิดเข้าเส้นชัย เก็บแต้มสำคัญ รั้งอันดับ 4 บนตารางคะแนนสะสมรุ่น SuperSport 600cc หลังจบการแข่งขันสุดเข้มข้นที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามแรก ดวลความเร็วเรซที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา บนแทร็กระยะทางต่อรอบ 5.543 กิโลเมตร
หลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมในเรซแรกเมื่อวันเสาร์ จากชัยชนะของ “ไอเดีย-กฤตภัทร” และโพเดียมอันดับ 2 ของ “ตี-อนุภาพ” ทำให้ทีมสามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงเซ็ตอัปรถแข่งได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับเรซที่ 2
ในรุ่น SuperSport 600cc “ตี-อนุภาพ” ออกสตาร์ตจากกริดที่ 6 โดยตั้งเป้าลุ้นชัยชนะในเรซนี้ ทว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดพลาดล้มแบบไฮไซด์ที่โค้ง 4 ตั้งแต่รอบแรก อย่างไรก็ตาม นักบิดไทยแสดงสปิริตไม่ยอมแพ้ ลุกขึ้นนำรถกลับเข้าสู่การแข่งขัน และบิดเข้าป้ายในอันดับ 12 เก็บแต้มสำคัญได้สำเร็จ ส่งผลให้รั้งอันดับ 4 บนตารางแชมเปียนชิพ มีทั้งสิ้น 24 คะแนน หลังผ่าน 2 เรซแรก
ขณะที่รุ่น Asia Production 250cc ต้องเผชิญกับสภาพแทร็กที่มีความชื้น หลังมีฝนตกลงมาก่อนการแข่งขัน โดย “ไอเดีย-กฤตภัทร” ออกตัวจากกริดที่ 10 เช่นเดิม แต่สามารถเปิดเกมได้อย่างยอดเยี่ยม ทะยานขึ้นนำตั้งแต่โค้งแรก ก่อนจะเร่งจังหวะสร้างระยะห่างอย่างต่อเนื่อง และบิดเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก คว้าชัยชนะเรซที่ 2 ติดต่อกันอย่างเหนือชั้น ทิ้งห่างคู่แข่งกว่า 5 วินาที
ส่วน “กัส” ธีรนัย ทับทิม นักบิดดาวรุ่งหมายเลข 36 ของทีม ซึ่งลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวลด์การ์ด ออกสตาร์ตจากกริดที่ 18 แต่โชคร้ายพลาดล้ม ไม่สามารถจบการแข่งขันได้
ผ่านการแข่งขัน 2 เรซของสนามแรก “ไอเดีย-กฤตภัทร” เก็บคะแนนสะสมเต็ม 50 คะแนน นำเป็นจ่าฝูงของรุ่น Asia Production 250cc ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง เรซ่า ดานิก้า อาห์เรน จากอินโดนีเซีย ถึง 19 คะแนน ขณะที่ “กัส-ธีรนัย” เก็บไปได้ 6 คะแนนจากเรซแรก
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามถัดไป จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคมนี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโฮมเรซของนักบิดไทย
