โศกนาฏกรรมลูกหนังกานา “ฟริมปง” แข้งดาวรุ่งถูกยิงดับ เหตุกลุ่มโจรบุกปล้นโจมตีรถบัสทีม

ถือเป็นข่าวเศร้าสลดของวงการลูกหนังกานาและโลก เมื่อ โดมินิค ฟริมปง แข้งดาวรุ่งวัย 20 ปี ของสโมสรเบเรคุม เชลซี เอฟซี ทีมในศึกกานา พรีเมียร์ลีก เสียชีวิตอย่างน่าสลด หลังถูกกลุ่มโจรติดอาวุธโจมตี ขณะที่รถบัสของทีมกำลังเดินทางกลับจากการแข่งขันในเกมเยือน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา ระหว่างที่รถบัสของทีมเบเรคุม เชลซี กำลังเดินทางกลับจากการไปเยือนทีมซามาร์เทกซ์ ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศกานา ก่อนจะถูกกลุ่มโจรติดอาวุธบุกเข้าโจมตีเพื่อปล้น จนคนขับพยายามขับรถหนีและกลุ่มโจรก็เริ่มเปิดฉากยิง โดยเหล่านักเตะและสตาฟฟ์ต่างลงมาที่ถนน และวิ่งไปหลบในพุ่มไม้ อย่างไรก็ตาม ฟริมปง พลาดถูกยิง ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สมาคมฟุตบอลประเทศกานา ได้กล่าวแถลงการณ์ว่า รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของโดมินิค ฟริมปง ที่เหมือนเป็นการสูญเสียแข้งพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมของประเทศไป พร้อมยืนยันจะยกระดับมาตรการความปลอดภัยของทุกสโมสรในประเทศให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้เมื่อย้อนไปปี 2023 รถบัสของทีมเลกอน ซิตีส์ ก็เคยถูกโจมตีในลักษณะนี้ หลังเดินทางออกไปเยือนทีมซามาร์เทกซ์