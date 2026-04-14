กกท. นำร่องเอเชียนบีชเกมส์ 2026 โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬาประเดิมศึกนานาชาติ

ศึกเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 เป็นมหกรรมกีฬานานาชาติรายการแรก ที่ กกท. นำร่องใช้ระบบโอนเงินเบี้ยเลี้ยงให้นักกีฬาทีมชาติไทยโดยตรง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย กกท. ดำเนินการเรียบร้อยทั้ง 14 ชนิดกีฬา เพื่อสนับสนุนทัพไทยไปสร้างผลงานให้ดีที่สุด ขณะที่ เรือใบ-วินด์เซิร์ฟ จะเป็นนักกีฬาชุดแรก ที่เดินทางไปจีน วันที่ 16 เมษายน 2569 ส่วนทัพใหญ่ ยกทีมไปวันที่ 21 เมษายน 2569
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า นักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนทั้งหมด 176 คน เข้าร่วมชิงชัยใน 14 ชนิดกีฬา ซึ่งนักกีฬาไทยชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาชุดที่สร้างผลงานต่อเนื่องมาจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีก่อน
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า สมาคมกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา และส่งนักกีฬาแข่งขันตามโปรแกรมมาจนถึงมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทำให้เชื่อว่าเอเชียนบีชเกมส์ครั้งนี้ นักกีฬาทีมชาติไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน นักกีฬาชุดเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ถือเป็นชุดแรกที่ กกท. ได้ใช้ระบบการโอนเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาโดยตรง นำร่องมหกรรมกีฬานานาชาติเป็นครั้งแรกอีกด้วย
“สมาคมกีฬาต่าง ๆ ได้ส่งรายชื่อและข้อมูลนักกีฬาชุดเอเชียนบีชเกมส์มาให้ กกท. จากนั้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้นำเข้าสู่ระบบในการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงโอนตรงให้กับนักกีฬาทั้ง 14 ชนิดกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเงินเบี้ยเลี้ยงเดือนมีนาคมได้โอนเสร็จสิ้นในช่วงวันที่ 1-5 เมษายน ซึ่งน่าจะสร้างความเชื่อมั่นและเป็นขวัญกำลังใจที่ดีให้กับนักกีฬาเพื่อสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนบีชเกมส์ครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อต่อยอดขึ้นไปถึงระดับเอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ต่อไป” ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการบรรจุกีฬาแข่งขัน 14 ชนิด ได้แก่ กรีฑาชายหาด, กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำมาราธอน และโปโลน้ำ), บาสเกตบอล 3x3, แฮนด์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือมังกร, ปีนหน้าผา, มวยปล้ำชายหาด, ยูยิตสู, กาบัดดี้ชายหาด, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ และไคท์บอร์ด), ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง) และ เทคบอล ชิงชัย 62 เหรียญทอง มีนักกีฬาจาก 45 ประเทศในทวีปเอเชีย 1,790 คน ร่วมการแข่งขัน
ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย จะทยอยออกเดินทางไปยังเมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 โดยเรือใบ และวินด์เซิร์ฟ จะเป็นชุดแรก จากนั้นวันที่ 19 เมษายน 2569 ฟุตบอลชายหาด, แฮนด์บอลชายหาด จะตามไป ส่วนทัพใหญ่ จะเดินทางวันที่ 21 เมษายน 2569 ประกอบด้วย กรีฑาชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือมังกร, ยูยิตสู, ไตรกีฬา, กาบัดดี้ชายหาด และ เทคบอล