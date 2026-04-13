เทควันโดเยาวชนโลก 2026 วันที่สอง จอมเตะไทยยังไร้เหรียญ

"ปั้นหยา" ณัทธมนกาญจน์ เร่งเครื่องไม่ขึ้นแพ้จอมเตะจากเม็กซิโก ตกรอบสอง ขณะที่ "เสือใหญ่" พศวัต แพ้ให้กับนักกีฬาจากคาซัคฯ ตกรอบแรก ในวันที่สอง ของศึกเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 ที่อุซเบกิสถาน
ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026
Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships ในระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2569 ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อ 13 เม.ย.69 วันที่สองของการแข่งขัน มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัมชาย "เสือใหญ่" พศวัต ไทยอุดม ดีกรีเหรียญทองยุวชนชิงแชมป์เอเชีย 2025 และรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัมหญิง "ปั้นหยา" ณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ เจ้าของเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2025
รอบแรก รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัมหญิง "ปั้นหยา" ณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ พบกับ นูไรลิม บาคีตชันคีซี จากคาซัคสถาน แมทช์แรก ณัทธมนกาญจน์ ออกอาการเกร็งไม่ค่อยกล้าออกอาวุธ ยกแรก โดนจอมเตะจากคาซัคสถาย พลิกทำคะแนนขึ้นนำในช่วงท้ายแพ้ไปก่อน 0-2 ยก ยกสอง ไม่มีใครทำคะแนนขึ้นนำหมดเวลาเสมแกัน 0-0 แต่ ณัทธมนกาญจน์ ชนะด้วยคะแนนความแม่นยำและหนักแน่น ตีเสมอเป็น 1-1 ยก ต้องเล่นต่อในยกที่สาม และเป็น ณัทธมนกาญจน์ ที่เริ่มออกอาวุธเตะเข้าลำตัวและศีรษะ เอาชนะไป 7-0 ทำให้ชนะไป 2-1 ยก
ณัทธมนกาญจน์ เข้ารอบสอง พบกับ มาร์ติเนซ เอร์เรรา จากเม็กซิโก ที่ได้บายมาในรอบแรก ปรากฎว่า ณัทธมนกาญจน์ เรื่องเครื่องไม่ขึ้นแพ้ไป 0-2 ยก 1-6 และ 5-12 ตกรอบสอง
ส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัมชาย "เสือใหญ่" พศวัต ไทยอุดม รอบแรกพลาดท่าแพ้ให้กับ อิสลาม เมดเดตเบย์ จากคาซัคสถาน ด้วยคะแนนแบบเอาต์สกอร์ไปทั้ง 2 ยก 0-14 และ 0-12 ตกรอบแรก
หลังจบการแข่งขัน พศวัต เผยว่า วันนี้เล่นผิดพลาดเอง จนมีอาการลน และด้วยคู่ต่อสู้มีรูปร่างที่สูงใหญ่จึงทำให้ทำคะแนนลำบาก ส่วน ณัทธมนกาญจน์ ยอมรับว่า วันนี้กดดันตัวเองมากเกินไป ทำให้เล่นไม่ออก ส่วนตัวตั้งความหวังไว้สูงถึงแชมป์ แต่กลายเป็นการกดดันตัวเองโดยไม่รู้ตัว วันนี้เสียใจมาก แต่จะกลับไปพัฒนาตัวเองแล้วมาสู้ต่อ
ส่วนการแข่งขันในวันที่สาม (14 เมษายน) จะมีจอมเตะไทยลงแข่งขัน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ชาย "กันดั้ม" กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม, รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม หญิง "ธารใส" นภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์ และ รุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัมขึ้นไป หญิง "ขนุน" น.ส.เสฏฐีญาดา ปรุงทอง เริ่มแข่งขันในเวลา 11.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)