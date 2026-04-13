สูตรหยุดความโหด! “รีเกียน” ไขแผน “ทาเครุ” ดับแกร่ง “รถถัง” ศึก ONE ซามูไร 1

“รีเกียน เออร์เซล” แชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิง รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) จากซูรินาม วิเคราะห์คู่เดือดระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พบกับ “ทาเครุ เซกาวา” ดาวบู๊คนดังจากญี่ปุ่น โดยมีเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพัน ในคู่เอกอีเวนต์ใหญ่ ศึก ONE ซามูไร 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เม.ย.นี้ ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
“รีเกียน” มองว่า “ทาเครุ” ต้องระวังตัวเป็นพิเศษ หลังเคยพลาดโดน “รถถัง” ปิดเกมน็อกเอาต์เพียง 80 วินาทีของยกแรกในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. 68 ดังนั้นหากอยากถอนแค้นให้สำเร็จ เขาต้องชกตามแผนแบบรัดกุม
“ผมรู้ดีว่า รถถัง หมัดหนักมาก ไฟต์นี้ ทาเครุ ต้องชกให้ฉลาดขึ้น และตั้งการ์ดสูงไว้ รวมทั้งต้องอาศัยสภาพร่างกายที่ฟิตจัด เน้นเข้าออกเร็วและคุมระยะ หากทำได้สำเร็จก็จะพ้นระยะอันตราย แต่ถ้าเลือกยืนปักหลักแลกหมัดเมื่อไหร่ จะเข้าทาง รถถัง ทันที และแทบไม่มีทางรอด”
“ทาเครุ มีทางเลือก 2 ทางเท่านั้น หากเคลื่อนที่คุมเกมตลอด 5 ยก เขามีสิทธิ์ชนะ แต่ถ้าไปยืนแลกซึ่ง ๆ หน้า ก็จอดสถานเดียว เพราะฉะนั้น เขาต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอสถานการณ์แบบนั้นครับ แม้ไม่ใช่งานง่าย แต่เป็นทางเดียวที่เขาจะคว้าชัยได้ครับ”