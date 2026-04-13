ญี่ปุ่นลุกเป็นไฟ! เปิดโปรแกรมเต็ม 15 คู่เดือด ศึก ONE ซามูไร 1 ชิงเข็มขัด 4 เส้น

เปิดโปรแกรมเต็มทั้งหมด 15 คู่ในอีเวนต์ใหญ่ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเฝ้ารอคอย ศึก ONE ซามูไร 1 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันพุธที่ 29 เม.ย.นี้ ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมจัดเต็มการแข่งขันชิงแชมป์โลก ONE มากถึง 4 คู่ในอีเวนต์เดียว โดยมี 2 นักชกไทยร่วมขึ้นสังเวียนชิงชัย ได้แก่ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์”
คู่เอกนำรายการ เป็นการรีแมตช์ของสองนักชกซูเปอร์สตาร์ชื่อก้องโลก ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต พบกับ “ทาเครุ เซกาวา” จอมบู๊ขวัญใจเจ้าถิ่น โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล (125-135 ป.) เป็นเดิมพัน
คู่ต่อมา “ยูยะ วากามัตสึ” แชมป์โลก ONE การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นฟลายเวต ขวัญใจเจ้าถิ่น ออกโรงรั้งเข็มขัดครั้งที่ 2 จากผู้ท้าชิงสุดอันตราย “อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ” จากอุซเบกิสถาน
อีกหนึ่งคู่ไฮไลต์ที่แฟนมวยชาวไทยต้องห้ามพลาด เป็นการขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ครั้งแรกของ “นาดากะ” พบกับคู่ปรับเก่า “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” ที่พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อล้างแค้นแบบทบต้นทบดอกให้ได้ถึงถิ่น
ร่วมด้วย “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากสหราชอาณาจักร ที่จะขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 จากผู้ท้าชิงจอมสาดแข้งขวัญใจเจ้าถิ่น “ยูกิ โยซะ”
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถชมการถ่ายทอดสดทุกคู่โดยซื้อ เพย์-เพอร์-วิว (PPV หรือจ่ายเงินเพื่อรับชม) ได้ทางเว็บไซต์ LIVE.ONEFC.COM และซื้อบัตรเข้าชมในสนามที่ประเทศญี่ปุ่นทาง ONEFC.com/ONESamurai1
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ซามูไร 1
คู่เอก รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs ทาเครุ เซกาวา (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล 125-135 ป.)
ยูยะ วากามัตสึ vs อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
นาดากะ vs ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี vs ยูกิ โยซะ (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
มารัต กริกอเรียน vs คาอิโตะ (คิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
อายากะ มิอูระ vs ชิฮิโร ซาวาดะ (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ฮิโรกิ อากิโมโตะ vs ทาอิมุ อิซาอิ (คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ฮิโรมิ วาจิมะ vs ริคาร์โด บราโว (คิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
อิตซูกิ ฮิราตะ vs ริตู โฟกาต (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ทัตสึมิตสึ วาดะ vs เซอิอิจิโร อิโตะ (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เคอิโตะ ยามาคิตะ vs เรียวเฮอิ คุโรซาวะ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ชิมอน vs โจฮัน กาซาลี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
โทมะ คุโรดะ vs โทกิ ทามารุ (คิกบ็อกซิง รุ่นสตรอว์เวต 105-115 ป.)
ฮิว vs ทาอิกิ นาอิโตะ (คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
คานาตะ นางาอิ vs อัตสึโบะ คัมเบะ (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)