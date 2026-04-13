สาดความมันส์รับสงกรานต์! FC Mobile x Buriram United Songkran Splash 2026 รวมตำนานลูกหนังระดับโลกปะทะนักเตะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างความประทับใจล้นสนาม
ผ่านไปอย่างสุดมันส์และชุ่มฉ่ำ สำหรับงาน FC Mobile x Buriram United Songkran Splash 2026 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ณ สนาม FC Mobile Arena จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ไฮไลต์ของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ที่รวมทั้งความสนุกแบบเปียกสุดขีด และความมันส์จากโลกฟุตบอลไว้ในงานเดียว
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงกลางวัน กับกิจกรรมฟุตบอลนักเรียน 7V7 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ที่เหล่าเยาวชนต่างโชว์ฝีเท้าได้อย่างน่าประทับใจ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ชม สนุกต่อเนื่องด้วยการแข่งขัน FC Mobile Tournament Road to Buriram ที่ 8 ผู้เล่นมือโปรร่วมดวลกันอย่างดุเดือด สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนเกมตลอดทั้งการแข่งขัน
ไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่ช่วงค่ำกับ Icon Match แมตช์ระดับตำนาน ซึ่งเริ่มขึ้นในเวลา 22.30 น. ท่ามกลางบรรยากาศสุดเร้าใจ เมื่อสองแข้งระดับโลกอย่าง Sol Campbell ตำนานพรีเมียร์ลีก และตำนานนักเตะทีมชาติอังกฤษ และ Marcel Desailly นักเตะตำนานทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกและยูโร ลงสนามโชว์คลาสระดับเทพ สร้างเสียงเฮลั่นสนามให้กับแฟนบอลชาวไทย พร้อมโชว์สกิลเตะฟุตบอลชนคาน และแจกฟุตบอลให้แก่ผู้ชมทในสนาม สร้างความประทับใจให้แก่แฟนบอลที่มาร่วมงานอย่างสนุกสนาน โดยมีเหล่านักเตะขวัญใจจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาร่วมสร้างสีสันในแมตช์นี้ นำโดย ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน, ฉัตรชัย บุตรพรม, ธนกฤต โชติเมืองปัก, ศุภชัย ใจเด็ด และณฐกร รัตนสุวรรณ และนักเตะชื่อดังอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มาร่วมลงสนาม สร้างความสนุกและรอยยิ้มให้กับแฟนบอลแบบใกล้ชิด
อีกหนึ่งโมเมนต์สุดประทับใจคือกิจกรรม Meet & Greet ที่ผู้โชคดีได้ใกล้ชิดกับ Sol Campbell และ Marcel Desailly แบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมรับลายเซ็นและถ่ายภาพร่วมกัน สร้างความทรงจำสุดพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้
ภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสไตล์สงกรานต์ ทั้งโซนเล่นน้ำและกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากันน้ำ FC Mobile x Buriram United, น้ำปั่น Slushy คลายร้อน, แก้วเก็บความเย็นสุดพิเศษ และโค้ดไอเทมในเกมจาก FC Mobile ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม
นอกจากนี้ ภายในงานยังเต็มไปด้วยสีสันจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินชื่อดัง นำโดย นิกกี้ ณฉัตร ที่มาร่วมสร้างความสนุกและความคึกคักตลอดทั้งวัน ร่วมด้วย พีชชงพีชชี่, ไช้ ศรุต วิทูวินิต, TOB VATIT, JETKOY, Baggiopac_, MongkutGamer, DIEGOMENG, Jao Sine, OpolAllin, BestSoraSora, GKPChannel, P-HOT, AAA, BoatBlues และ NaSanti
งาน FC Mobile x Buriram United Songkran Splash 2026 ถือเป็นการผสมผสานระหว่างเทศกาลสงกรานต์กับโลกฟุตบอลและเกมได้อย่างลงตัว สร้างทั้งความสนุก ความตื่นเต้น และความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างเต็มอิ่ม