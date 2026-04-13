3 นักตบลูกขนไก่กลับถึงไทยหลังคว้าเหรียญศึกเอเชีย “บาส” แจงถอนรอบชิงฯ เหตุตะคริวขึ้นทั้งตัว ค่าไตผิดปกติ

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 เม.ย. 2569 ”วิว“ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ เจ้าของเหรียญทองแดงแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย 2026 พร้อมด้วย “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน เจ้าของเหรียญเงินคู่ผสมแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย 2026 เป็นนักกีฬาแบดมินตันชุดสุดท้าย ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย หลังออกไปลุยศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เดินทางให้การต้อนรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ 1 ของโลก เผยว่า จากการแข่งขันว่า รู้สึกโอเคกับผลการแข่งขัน แม้ว่าจะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบขิงฯ แต่รายการนี้ก็เคยได้แชมป์มาแล้ว พร้อมกับชื่นชมคู่แข่งรอบรองฯ อย่าง อายุส เซ็ตตี้ ดาวรุ่งวัย 20 ปีของอินเดีย ว่าเป็นนักแบดที่มีฝีมือน่าจับตามอง
กุลวุฒิ ยังได้พูดถึงกติกาใหม่ ที่เตรียมจะปรับลดคะแนนต่อเกม จาก 21 เหลือ 15 คะแนน โดยบอกว่าส่วนตัวไม่ชอบกติกาใหม่ เพราะตนเองเป็นคนเครื่องร้อนช้า แต่ในเมื่อกฏกติกามีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องพยายามเปลี่ยนตาม จะพยายามตีให้ดุดันขึ้น ปิดเกมให้เร็วขึ้น ส่วนโปรแกรมต่อไปในประเภททีม ขอโฟกัสไปทีละรอบ และวันอังคารนี้ก็จะเดินหน้าซ้อมต่อทันที
ขณะที่ “บาส” พูดถึงการถอนตัวในรอบชิงชนะเลิศ ว่า ที่ต้องถอนตัวเกิดจากตัวเองมีอาการตะคริวขึ้นตั้งแต่เท้าไปจนถึงต้นคอ เพราะเล่นเกมหนักๆมาติดๆกัน ร่างกายขาดน้ำ เกิดตะคริวทั้งตัว ต้องเรียกรถไปโรงพยาบาล ได้ไปพบแพทย์และทำการเจาะเลือด ผลการตรวจพบว่าค่าไตสูง ซึ่งแพทย์ได้แนะนำให้พักการแข่งขัน เพื่อสภาพร่างกายระยะยาว ซึ่งตอนนี้ต้องดูอาการก่อนว่าจะหายทันลงโธมัสคัพหรือไม่ ถ้าทันจะเต็มที่ช่วยทีมแน่นอน
สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมแบดมินตันไทย จะเป็นการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย (Thomas Cup) และทีมหญิง (Uber Cup) จัดโดยสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) เป็นศึกศักดิ์ศรีทีมระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยในปี 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 3 พฤษภาคมนี้ ที่ เมืองฮอร์เซนส์ ประเทศเดนมาร์ก