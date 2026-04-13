ยกเหล็กเตรียมส่ง 6 จอมพลังสู้ศึกเยาวชนโลกที่อิยิปต์

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เตรียมส่ง 6 จอมพลังสู้ศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2569 ที่มืองอิสเมอิลีอา ประเทศอียิปต์ “บิ๊กปรัช” ปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคม เผยรายการนี้ เป็นการเพิ่มประสบการณ์บนเวทีระดับใหญ่และเสริมความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬารุ่นใหม่
นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ พร้อมส่งจอมพลังทีมชาติไทย รวม 6 คน ไปเข้าร่วมแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอียิปต์ โดยเป็นนักกีฬาหญิงทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย นฤมล วงษ์หาจักร เยาวชนหญิงรุ่น 48 กิโลกรัม, สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ เยาวชนหญิงรุ่น 48 กิโลกรัม, ณัฐชา แก้วน้อย เยาวชนหญิงรุ่น 53 กิโลกรัม, ณัฐณิชา การะเกต เยาวชนหญิง รุ่น 63 กิโลกรัม, ธนพร แซ่เตีย เยาวชนหญิงรุ่น 63 กิโลกรัม และณัฐธิดา รอบรู้ เยาวชนหญิงรุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม
ขณะที่ทีมผู้ฝึกสอนชุดนี้ ประกอบด้วย ร้อยเอกหญิง พิมศิริ ศิริแก้ว, นางสาวแอนนิภาร์ มูลธาร์, จ่าสิบเอก ขวัญชัย นุชพุ่ม มี นางสาวภมรมาศ นิสสัย เป็นนักกายภาพประจำทีม โดยมอบหมายให้พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้จัดการทีม
“นักกีฬาชุดนี้ของเรา บางคนเป็นหน้าใหม่บนเวทีต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสดีที่นักกีฬาจะได้ไปหาประสบการณ์ ส่วนบางคนที่เคยออกไปแข่งขันมาบ้างแล้ว และยังสามารถทำผลงานได้ดี นี่จึงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเตรียมเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติในอนาคต” นายปรัชญา กล่าว
อนึ่ง พลโท วุฒิไชย อิศระ กรรมการ/ประธานฝ่ายแพทย์ จะร่วมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำสนามแข่ง และนางวิลาวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ทำหน้าที่ผู้ตัดสิน