“ชัยณรงค์-สิริทรัพย์” คว้าแชมป์ แคทโปรโปรเฟสชันนอล คิกบ็อกซิ่ง

การแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง รายการ “KATPRO PROFESSIONAL KICKBOXING” (แคทโปร โปรเฟสชันนอล คิกบ็อกซิ่ง) เวทีคิกบ็อกซิ่งอาชีพเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทย ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดฉากลงแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ผลการแข่งขันคู่ต่างๆมีดังนี้ รุ่นน้ำหนัก 60 กก.ชาย พงศกร ปัญญา เจอกับ “ก้าว” ชัยณรงค์ ยาวะโนภาส เจ้าของเหรียญทองคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก รายการ ฮังกาเรียน คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์คัพ 2025 ผลปรากฏว่าเป็น ชัยณรงค์ ยาวะโนภาส ที่เอาชนะคะแนน พงศกร ปัญญาไป 2-1 คว้าแชมป์ไปครอง
รุ่นน้ำหนัก 68 กก.ชาย อาบูตาลี อาลี (คาซัคสถาน) ชนะคะแนน ซอรับ อาซีมอฟ (อาเซอร์ไบจาน) 3-0, รุ่นน้ำหนัก 75 กก.ชาย อับรอร์ คาคีมอฟ (คีร์กีซสถาน) ชนะน็อกเอาต์ โนดีร์ ไคริดดีนอฟ (อุซเบกิสถาน), รุ่นน้ำหนัก 52 กก.หญิง อเล็กซานดรา จีคาเอวา (เอสโตเนีย) ชนะคะแนน นักกีฬาไทย น่ารัก หนุ่มพรเทพ 3-0, รุ่นน้ำหนัก 67 กก.ชาย ฟัคริดดิน เอมินอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะน็อกเอาต์ โซฮาร์ ฮายุต (อิสราเอล), รุ่นน้ำหนัก 81 กก.ชาย อับรอร์ มูซาเยฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะคะแนน อัสเครอฟ นูร์ลัน (คาซัคสถาน) 3-0, รุ่นน้ำหนัก 68 กก.ชาย “แดน” สิริทรัพย์ หลงพิมาย เหรียญทองแดงเวิลด์คัพ ที่อุซเบกิสถาน ชนะคะแนน ส.อ.บุญช่วย โพนสูงเนิน เหรียญเงิน คิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก 2025 3-0
เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาร่วมแข่งขันรวมทั้งหมด 7 คู่ มาจากประเทศต่างๆทั่วโลก กว่า 10 ชาติ ได้แก่ อุซเบกิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, อิสราเอล, เอสโตเนีย และประเทศไทย เข้าร่วม ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย ที่สามารถยกระดับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ สู่เวทีการแข่งขันแบบมืออาชีพได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล
“นี่เป็นอีกก้าวสำคัญของวงการคิกบ็อกซิ่งไทย ในการยกระดับสู่การพัฒนาที่ยอดเยี่ยม ทั้งด้านการจัดการแข่งขัน ด้วยความปลอดภัย และการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เพื่อสร้างเวทีคุณภาพให้นักกีฬาไทยได้แสดงศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ได้แข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติ บรรยากาศการดวลเดือดของนักกีฬาทั้ง 7 คู่เป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากนี้ยังเพิ่มดีกรีความสนุกสุดมัน กับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก “ฮิวโก้” จุลจักร จักรพงษ์ ให้กับผู้เข้าชมอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งแมตช์เดือดที่สร้างความตื่นเต้นและประสบการณ์ที่น่าประทับใจ”