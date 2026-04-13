สมาคมกุมขมับแฟนบอลจุดพลุแฟร์อีก คาดโดนปรับซ้ำเติมวิกฤตการเงิน เสี่ยงโดนแบนเข้าสนาม

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกแถลงการณ์เรื่อง กรณีการจุดพลุแฟร์ในการแข่งขันฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 AFC U20 Women's Asian Cup Thailand 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดท้าย) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การจุดพลุแฟร์ภายในสนามแข่งขัน ภายหลังการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC U20 Women's Asian Cup Thailand 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดท้าย) ระหว่าง ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี พบกับ ทีมชาติเกาหลีใต้ รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ณ สนามธรรมศาสตร์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ชม นักกีฬา เจ้าหน้าที่ รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการแข่งขันโดยรวม
ทั้งนี้ การจุดพลุแฟร์ หรือ การนำวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าสู่สนามแข่งขัน ถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ถูกพิจารณาบทลงโทษจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง หลายต่อหลายครั้ง และอาจโดนบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากการกระทำความผิดซ้ำ ส่งผลให้ต้องสูญเสียงบประมาณจากค่าปรับเป็นจำนวนมากโดยไม่จำเป็น รวมถึงโอกาสถูกลงโทษ ถึงขั้นแบนแฟนฟุตบอลห้ามเข้าสนามในเกมเหย้า ตลอดจนส่งผลเสียต่อโอกาสการยื่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลรายการระดับนานาชาติ ในอนาคต
ปัจจุบัน สถานะทางการเงินของสมาคมฯ ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องบริหารจัดการอย่างรัดกุม จากภาระหนี้สินอันเกิดจากคำพิพากษาเป็นจำนวน 360 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือภาระหนี้ที่ต้องชำระ อีก 240 ล้านบาท สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือจากแฟนฟุตบอลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โปรดงดเว้นการกระทำดังกล่าว และร่วมกันสร้างบรรยากาศการเชียร์ที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย และเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของวงการฟุตบอลไทยโดยรวม
ทั้งนี้ สมาคมฯ จะดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินมาตรการตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดต่อไป
