“มาดามแป้ง” อัดฉีด 1 ล้าน ฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียนสมัย 17

“มาดามแป้ง“ นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมให้กำลังใจ ฟุตซอลทีมชาติไทย เต็มที่ หลังวีดีโอคอล เข้ามา ตั้งแต่ก่อนลงสนาม เกมที่โต๊ะเล็กช้างศึก ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 คว้าแชมป์อาเซียน 2026 มาครอง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569
นอกจากนี้ นายกสมาคมฯ ยังให้อัดฉีด 1,000,000 บาท เพื่อสร้างขวัญ และ กำลังใจ รวมถึงแทนคำขอบคุณทีมงานสตาฟฟ์โค้ช และ นักกีฬาทั้งหมด ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำงานหนัก โดยถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์อาเซียน ครั้งแรกในรอบ 4 ปี ต่อจากครั้งล่าสุดเมื่อปี 2022 และ นับเป็นแชมป์สมัยที่ 17 ของทีม
สรุปอันดับหลังจบการแข่งขัน แชมป์ ทีมชาติไทย, รองแชมป์ ทีมชาตอินโดนีเซีย, อันดับ 3 ทีมชาติเวียดนาม และอันดับ 4 ทีมชาติออสเตรเลีย
รางวัลส่วนตัว ผู้เล่น MVP : อิทธิชา ประภาพันธ์ (ไทย) ด้านผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม : ธีระวัตน์ แก้ววิลัย (ไทย) ส่วนผู้ทำประตูสูงสุด 7 ประตู : ไจเดน จาค็อบ ฮาร์บ (ออสเตรเลีย)