"บาร์นส" กดทริปเปิล-ดับเบิล "แร็พเตอร์ส" เข้าเพลย์ออฟรอบ 4 ปี

โตรอนโต แร็พเตอร์ส ซิวโควตาเพลย์ออฟครั้งแรกรอบ 4 ซีซัน โดยเอาชนะ บรูกลิน เน็ตส์ ขาดลอย 136-101 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เกมปิดฤดูกาลปกติ 2025-26 ที่สนามสโคเทีย แบงค์ อารีนา วันจันทร์ที่ 13 เมษายน
เกมนี้ แร็พเตอร์ส ได้ อาร์เจ บาร์เร็ตต์ เหมา 26 แต้ม และ สก็อตตี บาร์นส กดทริปเปิล-ดับเบิลครั้งที่ 9 ของอาชีพ 18 แต้ม 12 รีบาวน์ด 12 แอสซิสต์
ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ แอตแลนตา ฮอว์กส แพ้ ไมอามี ฮีต 117-143 และ ออร์แลนโด แมจิก แพ้ บอสตัน เซลติกส์ 108-113 ส่งผลให้ โตรอนโต ขยับขึ้นทีมวางอันดับ 5 ของสายตะวันออก
แร็พเตอร์ส กับ ฮอว์กส สถิติ ชนะ 46 แพ้ 36 เท่ากัน แต่ผลงานเฮด-ทู-เฮดของ แร็พเตอร์ส ดีกว่า ชนะ 4 แพ้ 0
ไทสัน เอเตียนน์ ทำสกอร์สูงสุดของ เน็ตส์ 20 แต้ม อี.เจ. ลิดเดลล์ ช่วยอีก 17 แต้ม ชานีย์ จอห์นสัน บวกเพิ่ม 16 แต้ม 13 รีบาวน์ด และ เบน ซาราฟ เสริม 15 แต้ม
บรูกลิน (ชนะ 20 แพ้ 62) พ่าย 3 เกมรวด จบเรกูลาร์ซีซันแย่สุด นับตั้งแต่สถิติ ชนะ 20 แพ้ 62 ฤดูกาล 2016-17