"รอรีย์" นักกอล์ฟคนที่ 4 คว้าแชมป์เดอะ มาสเตอร์ส 2 สมัยติด

รอรีย์ แม็คอิลรอย นักกอล์ฟมือ 2 ของโลก คว้าแชมป์เมเจอร์ สมัย 6 ของอาชีพ และกลายเป็นแชมป์ เดอะ มาสเตอร์ส 2 สมัยติดต่อกันคนที่ 4 ของประวัติศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน
โปรชาวไอร์แลนด์เหนือ เสียดับเบิลโบกี ที่หลุม 4 กับ โบกี ที่หลุม 6 แต่ยังเก็บ 4 เบอร์ดี อีก 7 หลุมถัดมา และเซฟพาร์ 4 หลุม แล้วเสีย 1 โบกี หลังทีออฟหลุม 18 ตกใกล้แฟร์เวย์หลุม 10 ที่อยู่ติดกัน รับเงินรางวัลกลับบ้าน 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 1,450 ล้านบาท)
แม็คอิลรอย ทำสกอร์วันสุดท้าย 1 อันเดอร์พาร์ 71 รวม 12 อันเดอร์พาร์ 276 เฉือน สก็อตตี เชฟฟ์เลอร์ มือ 1 ของโลก 1 สโตรก เป็นแชมป์เก่าที่ป้องกันตำแหน่งไว้ได้ ต่อจาก ไทเกอร์ วูดส์, แจ็ค นิคคลอส และ นิค ฟัลโด
เชฟฟ์เลอี์ แชมป์เมเจอร์ 4 สมัย ตามหาแชมป์เดอะ มาสเตอร์ส สมัยที่ 3 รอบ 5 ซีซัน จบด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 277 หลังหวดเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ 68 โดยไม่เสียโบกี
ไทร์เรลล์ ฮัตตัน กับ จัสติน โรส 2 โปรชาวอังกฤษ และ รัสเซลล์ เฮนลีย์ กับ คาเมรอน ยัง รั้งอันดับ 3 ร่วม สกอร์รวมคนละ 10 อันเดอร์พาร์ 278