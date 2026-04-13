“นวพร” เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์ สิงห์ เลดีส์ โอเพ่น ที่เชียงใหม่

นวพร สุนทรียภาส โปรสาวดาวรุ่ง เฉือนเพลย์ออฟชนะ พัทธนันท์ ติกุล คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที เลดีส์ โอเพ่น 2026 หลังทั้งคู่จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 4 อันเดอร์พาร์ 212 สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน “สิงห์-เอสเอที เลดีส์ โอเพ่น ” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ณ สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พาร์ 72 ระยะ 6,397 หลา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า โปรน้ำผึ้ง-นวพร สุนทรียภาส แชมป์สนามแรกที่หัวหินเมื่อเดือนที่แล้ว รอบสุดท้ายพลาดตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 74 จบด้วยรวมสามวัน 4 อันเดอร์พาร์ 212 เท่ากับ โปรปีใหม่-พัทธนันท์ ติกุล จากนครราชสี ที่เก็บได้ 1 อันเดอร์พาร์ 71 ต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการเพลย์ออฟที่หลุม 18 พาร์ 4 และเป็นนวพรที่ยิงเบอร์ดี้เป็นแชมป์คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 260,000 บาท
นวพร สุนทรียภาส นักกอล์ฟวัย 20 ปีจากกรุงเทพฯ เผยหลังคว้าแชมป์รายการที่สองติดต่อกันว่า “ดีใจมากที่ได้แชมป์ติดต่อกัน ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้สองแชมป์ติด แต่ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดในทุกๆ แมทช์ วันนี้เกมเก้าหลุมหลังไม่ค่อยดี ตื่นเต้นด้วย ตอนจบหลุม 18 ก็รู้ตัวแล้วว่าจะต้องเพลย์ออฟ ก็ต้องสู้ใหม่ ตอนเพลย์ออฟตีพิชชิ่งไปเหลือประมาณ 4 ฟุต พัตต์สุดท้ายก็ยังมีสั่นอยู่ ตื่นเต้นเริ่มเหนื่อยสมองเริ่มล้า พอเห็นลูกลงก็ดีใจ”
ทางด้านโปรปีใหม่-พัทธนันท์ ติกุล วัย 18 ปีจากนครราชสีมา ซึ่งลุ้นแชมป์แรกหลังเทิร์นโปรเข้าปีที่ 3 รับเงินรางวัลรองแชมป์ไป 150,000 บาท โดยมี โปรกรีน-วันชนา โพธิ์เรืองรอง จากสุรินทร์ สกอร์รวมสามวัน 3 อันเดอร์พาร์ 213 ตามมาที่อันดับ 3 พร้อมรับเงินรางวัลไป 107,000 บาท ส่วนอันดับสี่เป็นของ โปรเอ-วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์ จากนครนายก ทำสกอร์รวมได้ 2 อันเดอร์พาร์ 214 รับเงินรางวัล 94,999 บาท
ขณะที่นักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีสุดเป็น นัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล ทีมชาติวัย 18 ปี เจ้าของเหรียญทองทีมและเหรียญเงินบุคคล ที่สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 218 จบอันดับ 13 ร่วม