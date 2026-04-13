"เนเน่" พ่ายจอมเตะจากไต้หวัน ชวดเหรียญทองแดงศึกเยาวชนโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดฉากศึกเทควันโดเยาวชนโลก 2026 วันแรก จอมเตะไทยพลาดเหรียญหวุดหวิด "เนเน่" พรปภัทร สว่างศรี ดีกรีเหรียญเงินยุวชนชิงแชมป์เอเชีย 2022 ชวดเหรียญทองแดง หลังพ่ายจอมเตะจากไต้หวัน

ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเยาวชนโลก 2026 รายการ
Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2569 ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อ 12 เม.ย.2569 เปิดฉากวันแรก จอมเตะไทยลงแข่งขัน 1 คน ประเดิมที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัมหญิง "เนเน่" พรปภัทร สว่างศรี ดีกรีเหรียญเงินยุวชนชิงแชมป์เอเชีย 2022 ลงทำการแข่งขัน

รอบแรก เจ้าตัวพบกับ ซิเมนา คาร์เรรา จากกัวเตมาลา ยกแรก พรปภัทร ดักเตะลำตัวได้มา 6 คะแนนติด ก่อนที่จอมเตะจากกัวเตมาลา จะโดนหัก 1 คะแนน จบยกแรก พรปภัทร ชนะ 7-0 ยกสอง พรปภัทร ยังเดินหน้าบุก ดักเตะและต่อย ทำคะแนนทิ้งห่าง 12-0 ชนะคะแนนแบบเอาต์สกอร์ ทำให้ชนะไป 2-0 ยก

รอบสอง พบกับ ซาร์รา เซลมี จากตูนิซีย ยกแรก พรปภัทร แพ้ไปก่อน 3-8 ก่อนจะพลิกกลับมาชนะในยกที่ สอง 7-4 ทำให้เสมอกัน 1-1 ต้องตัดสินในยกที่สาม พรปภัทร อาศัยจังหวะดักเตะศรีษะ 5 ครั้งติด เอาชนะไป 15-12 ทำให้ชนะไป 2-1 ยก

รอบ 3 หรือรอบ 16 คนสุดท้าย พบกับ มูซาวี ซาห์ราซาดัต จากอิหร่าน ยกแรก จอมแตะอิหร่านขึ้นนำก่อน 3-0 ก่อนที่ พรปภัทร จะไล่เตะลำตัวเอาชนะไป 4-3 ยกที่สอง ทั้งสองฝ่ายต่างดูเชิง ไม่รีบบุกเข้าหา จนใน 2 วินาทีสุดท้าย พรปภัทร ใช้ท่าไม้ตายเตะเข้าข้างลำตัว เฉือนชนะไป 2-0 คะแนน ทำให้ชนะไป 2-0 ยก ทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือรอบชิงเหรียญทองแดง พบกับ หวัง เจี๋ย หลิง แชมป์เก่าจากไต้หวัน

ผลปรากฏว่า จอมเตะจากไต้หวันอาศัยความไว บุกเข้าทำคะแนน เอาชนะคะแนนแบบเอาต์สกอร์ไปทั้งสองยก 14-0, 13-1 ทำให้ พรปภัทร ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ พลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดาย

"โค้ชชิต" วิชิต สิทธิกัณฑ์ ผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เผยว่า ต้องยอมรับว่าเราเป็นรองคู่แข่ง เพราะเขามีดีกรีเป็นถึงแชมป์เก่า ประกอบกับนักกีฬาเรามีความตื่นเต้น พอคู่แข่งทำคะแนนนำห่าง แต้มก็เลยไหลจนแพ้เอาต์สกอร์ทั้งสองยก

ส่วนการแข่งขันในวันที่สอง 13 เมษายน นี้ จะมีจอมเตะไทยลงแข่งขัน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัมชาย "เสือใหญ่" พศวัต ไทยอุดม ดีกรีเหรียญทองยุวชนชิงแชมป์เอเชีย 2025 รอบแรกพบกับ นักกีฬาจากคาซัคสถาน และรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัมหญิง "ปั้นหยา" ณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ เจ้าของเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2025 รอบแรกพบกับนักกีฬาจากคาซัคสถานเช่นกัน
เริ่มแข่งขันในเวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
