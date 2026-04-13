จอมพลังพาราไทยกวาด 54 เหรียญ ศึกยกเหล็กเอเชีย-โอเชียเนีย แบงค็อก 2026

ทัพนักกีฬายกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทย สร้างผลสุดเจ๋งในยกน้ำหนักคนพิการนานาชาติ รายการ “Bangkok 2026 Asia-Oceania Open Championships” หลังพาเหรดกวาดเหรียญรางวัลรวมมาได้ทั้งหมด 54 เหรียญ แบ่งเป็น 19 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง
ไฮไลต์ในวันอยู่ที่รุ่นทั่วไประดับอีลิท โดยจอมพลังไทยช่วยกันคว้ามาได้ 8 เหรียญทองแดง จากรุ่น 55 กก. หญิง น.ส.กมลพรรณ กระราชเพชร ที่คว้า 4 ทองแดง), รุ่น 79 กก. หญิง น.ส.อรวรรณ บุตรโพธิ์ ที่ได้ 4 ทองแดง
นอกจากนี้ ทัพนักกีฬาไทย ยังได้เหรียญเพิ่มในรุ่นอื่นๆ ได้แก่ รุ่น Legend (อายุ 45 ปีขึ้นไป) ทำได้ 7 ทอง 11 เงิน 8 ทองแดง โดย สมศักดิ์ ค้าขึ้น รุ่น 97 กก. ทำได้ 4 ทอง, พงศกร ชุมชัย รุ่น 65 กก. ทำได้ 3 ทอง 1 เงิน, ทองสา มารศรี รุ่น 80 กก. ทำได้ 4 เหรียญเงิน, พิกุล พลโต รุ่น 73 กก. ทำได้ 4 เหรียญเงิน, หัด โหมดนอก รุ่น 61 กก. ทำได้ 2 เงิน 2 ทองแดง, ณรงค์ แค่สนั่น รุ่น 72 กก. ทำได้ 4 ทองแดง และ สมควร อนนท์ รุ่น 61 กก. ทำได้ 2 ทองแดง
รุ่น Rookie ดาวรุ่ง ทำได้ 12 ทอง โดยมาจาก ณรินทิพย์ อ่อนรัตน์ รุ่น 86 กก. 4 ทอง, สิรภัทร หมืนแก้ว (รุ่น +86 กก. 4 ทอง, สราวุธ สันเทียะ รุ่น 54 กก. 4 ทอง, ส่วนรุ่น Next Gen 18-20 ปี ทำได้ 8 เหรียญเงิน มาจาก ธีรพล องสุพันธ์กุล รุ่น 88 กก. 4 เงิน, ประภาวัลย์ โพธิพระคุณ รุ่น 73 กก. 4 เหรียญเงิน
นาย ไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยภายหลังจบการแข่งขันว่า ภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยยังมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการก้าวขึ้นมาของนักกีฬารุ่นใหม่ ที่สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการต่อยอดสร้างทีมชาติในอนาคต
“การแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเรายังมีข้อที่จะต้องปรับปรุงพัฒนา แต่สิ่งที่เห็นชัดคือนักกีฬาน้องๆ หน้าใหม่ที่ขึ้นมาทำผลงานได้เข้าตา ทำให้เราสามารถต่อยอดนักกีฬารุ่นใหม่ได้ ในเรื่องของการจัดการแข่งขันก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน”
นอกจากนี้ นายกสมาคมฯ ยังกล่าวถึงแผนงานต่อไปของสมาคมว่า จะมีการแข่งขันรายการสำคัญต่อเนื่อง เริ่มจากศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก ปลายเดือนมิถุนายน ที่หอประชุมสมาคมกีฬาคนพิการฯ ภายในสนามกีฬา 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะต่อด้วยการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 2 รายการในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีมสู้ศึก เอเชียนพาราเกมส์ ที่เมือง นาโกย่า ประเทศ ญี่ปุ่น โดยเทเบิลเทนนิสตั้งเป้าไว้ด้วยการคว้า 5 เหรียญทอง