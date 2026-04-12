“ปาณัสม์” ซัดชัย ไทยเชือดอินโดฯ 2-1 ผงาดแชมป์ฟุตซอลอาเซียนสมัยที่ 17

ทัพฟุตซอลไทย คว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่ 17 หลังเฉือนเอาชนะ อินโดนีเซีย 2-1 ในรอบชิงชนะเลิศ ฟุตซอล อาเซียน 2026 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
เกมนัดชิงฯ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา อินโดนีเซีย ได้ประตูนำก่อนจาก อันเดรส ดาวี่ อามานดา นาที 17 ก่อนที่ทีมชาติไทยจะมาได้จุดโทษจุดที่สองนาที 20 และเป็น อิทธิชา ประภาพันธ์ รับหน้าที่สังหารเข้าไป
กระทั่ง มาได้ ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ เป็นฮีโร่ ซัดประตูชัยในนาทีที่ 32 พาทีมชาติไทยเบียดชนะ 2-1 คว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 มาครอง และนับเป็นแชมป์สมัยที่ 17