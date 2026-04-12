ไทยพ่ายต่อเวลาเกาหลีใต้ 1-2 ชวดตั๋วไปบอลโลกยู-20

การแข่งขันฟุตบอลหญิง AFC U20 Women's Asian Cup Thailand 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่ ธรรมศาสตร์ สเตเดี้ยม เมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 เมษายน 2569 ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ลงสนามพบกับ เกาหลีใต้
ฟุตบอลหญิงไทย U20 เข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มเอ และต้องเจอกับ เกาหลีใต้ รองแชมป์กลุ่มบี เกมนี้ โค้ชหนึ่ง หนึ่งฤทัย สระทองเวียน วาง กุลิสรา ลิ้มปวะนิช เป็นหน้าเป้า พร้อมมี แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน และ เคเดน เชาวน์พันธ์ สนับสนุนด้านข้าง และให้ ริญญาภัทร์ มูลดง กัปตันทีมเป็นจอมทัพร่วมกับ พิชญธิดา มะโนวัง
เริ่มเกมเป็นเกาหลีใต้ ที่ครองบอลบุกเข้าใส่ และมาได้ลุ้นก่อนในนาทีที่ 8 จากจังหวะยิงหน้าเขตโทษของ อี แฮ อัน แต่บอลโด่งข้ามคานออกไป
นาที 16 เกาหลีใต้ได้ลูกเตะมุม ฮัน มิน เซียว ที่เปิดเข้ามา และเป็น นัม ซึง อุน ที่เติมมาโขกเข้าไปให้ เกาหลีใต่นำไทยก่อน 1-0
นาที 23 ไทยได้ลุ้นครั้งแรกจากฟรีคิกที่ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช โดนทำฟาวล์ก่อนที่ ริญญาภัทร์ มูลดง จะลองยิงแต่บอลข้ามคานออกไป
ไทยเริ่มเดินหน้าบุกเข้าใส่ และพยายามกดดันใส่เกาหลีใต้ นาที 31 ไทยกดดันจนตัดบอลได้ และบอลมาเข้าทางพิชญธิดา มะโนวัง วิ่งมายิงด้วยซ้ายบนไปตกบนตาข่าย
นาที 43 ไทยน่าได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่ ริญญาภัทร์ มูลดง ใช้ความขยันไปจิ้มบอลให้ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช ได้หลุดไปยิงด้วยขวา แต่บอลเข้าข้างตาข่าย และจบครึ่งแรก เกาหลีใต้ นำก่อน 1-0
ครึ่งหลังนาที 47 ไทยได้ลุ้นจากลูกเตะมุม ที่ริญญาภัทร์ มูลดง เปิดแล้วแนวรับเกาหลีใต้ สกัดมาเข้าทาง กุลิสรา ลิ้มปวะนิช ได้โขกแต่ยังไปติดเซฟของ คิม แช บีน
ไทยพยายามเดินหน้าบุกอย่างหนัก นาที 57 เป็น เคเดน เชาวน์พันธ์ ที่ได้เลี้ยงลุยก่อนยิงด้วยซ้ายไปเข้ามือของ คิม แช บีน อีกครั้ง
นาที 72 ฟุตบอลหญิงไทยตามตีเสมอ จากจังหวะที่ เกาหลีใต้ สกัดกันไม่ดีมาเข้าทางกุลิสรา ลิ้มปวะนิช ไหลให้ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ยิงเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1-1
นาที 87 จากบอลยาว เกาหลีใต้สกัดกันพลาดเกือบเข้าประตูตัวเองและ สกัดมาเข้าทาง แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ยิงสวยทันที หลุดกรอบ และไม่มีจังหวะลุ้นเพิ่มเติมจบ 90 นาที เสมอกันอยู่ 1-1 และต้องต่อเวลาพิเศษ ออกไป
ช่วงต่อเวลาพิเศษ เกาหลีใต้พยายามบุกอย่างหนัก แต่ไทยยังช่วยกันบล้อคได้ และนาที 95 เป็น เคเดน เชาวน์พันธ์ ที่ได้ลากตัดมายิงด้วยขวา แต่บอลข้ามคานออกไป
นาที 106 จากบอลยาว ที่ พัค จู ฮา ได้หลุดเดี่ยวก่อนยิงสวนตัว ชลธิชา ปัญญารุ้งเข้าไปให้ เกาหลีใต้ นำอีกครั้ง 2-1
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตบอลหญิงไทย U20 พ่ายเกาหลีใต้ไป 1-2 ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแปดทีมสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียหญิง U20
และพลาดตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลก 2026 รุ่น U20 ที่โปแลนด์ อย่างน่าเสียดาย โดยเกาหลีใต้ เข้ารอบรอง ชนะเลิศ ไปดวลเกาหลีเหนือ ในวันที่ 15 เมษายน นี้ พร้อมซิวตั๋วไปบอลโลก U20 ได้สำเร็จ