บีซีซี เอฟซี – พระแม่มารีสาทร ผงาดแชมป์ GLO Cup 2026 กรุงเทพฯ ได้ 8 ทีม U13-U15 ลุยรอบประเทศ พร้อมเปิดโผ GLO STAR

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รายการ GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้บทสรุปอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งในส่วนของทีมแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี รวมถึง 8 ทีมตัวแทนโซน และรายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ GLO STAR
โดยการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 จัดเต็มตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศ ไปจนถึงรอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับ 3 ท่ามกลางบรรยากาศที่เข้มข้นตลอดทั้งวัน
ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี แชมป์ตกเป็นของ บีซีซี เอฟซี ที่โชว์ฟอร์มสุดแข็งแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ ไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียว ก่อนที่รอบชิงชนะเลิศจะเฉือนเอาชนะ โสมาภาพัฒนา 1-0 จากประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ คว้าแชมป์โซนกรุงเทพฯและปริมณฑลไปครองได้สำเร็จ
ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี แชมป์เป็นของ พระแม่มารีสาทร ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะ อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด แชมป์เก่าระดับประเทศปีที่แล้ว 2-0 สร้างเซอร์ไพรส์พร้อมผงาดคว้าแชมป์ของโซนนี้
ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศของทั้งสองรุ่น จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นละ 8 ทีม ดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
บีซีซี เอฟซี (แชมป์)
โสมาภาพัฒนา (รองแชมป์)
พระแม่มารีสาทร (อันดับ 3)
แบงค็อกเซ็นเตอร์ ออฟเอ็กซ์เซลเล้นซ์ (อันดับ 4)
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
พราม แบงค็อก
เดอะเบส
โรงเรียนปทุมคงคา
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
พระแม่มารีสาทร (แชมป์)
อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด (รองแชมป์)
ปทุมคงคา (อันดับ 3)
สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี (อันดับ 4)
วัดทองสัมฤทธิ์
พิบูลประชาสรรค์
การท่าเรือ เอฟซี อคาเดมี่ U14
เอ็มพี ยูไนเต็ด
นอกจากนี้ โครงการ GLO STAR ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของรายการ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนฝีเท้าดีได้พัฒนาต่อยอดสู่ระดับนานาชาติ ล่าสุดได้คัดเลือกนักเตะจากโซนกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งรุ่น U13 และ U15 รวม 11 คน เพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้
รุ่น U13
ธนวัฒน์ ราชโทศรี (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร)
ชินวัฒน์ อยูเย็น (โสมาภาพัฒนา)
ธนนท์ เดชชัย (ศูนย์ฝึกฟุตบอลกรุงเก่า)
ธนันปภัค หล้าทำทาน (อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด)
ลูคัส จอร์น โฮมเมอร์ (พระแม่มารีสาทร)
รุ่น U15
ภูริวัชร์ บัวเจริญ (อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด)
ภูริณัฐ มณีรัตน์ (อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด)
วรากร รินทะชัย (พระแม่มารีสาทร)
ศุภณัฐ โพธีร์ (พระแม่มารีสาทร)
กฤษณะ วสุโภคากร (อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด)
ภูวเดช จินดาเพชร (การท่าเรือ เอฟซี)
โครงการ GLO STAR จะดำเนินการคัดเลือกผู้เล่นจากครบทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ ก่อนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยจะคัดเลือกนักเตะให้เหลือ รุ่นละ 15 คน เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัว (GLO STAR Camp) และคัดเลือกขั้นสุดท้ายจนเหลือ รุ่นละ 3 คน เพื่อรับโอกาสสำคัญในการไป ฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน
ขณะที่การแข่งขัน GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกภูมิภาคถัดไป จะยกทัพไปแข่งขันกันที่โซนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21–26 เมษายน 2569 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป
