ข่าวดีของ แมนฯยูไนเต็ด / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ข่าวดีของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อ แฮร์รี่ แม็กไกวร์ เซ็นสัญญาฉบับใหม่ 1 ปี โดยมีออปชั่นต่อสัญญาอีก 1 ปี แทนที่ข้อผูกมัดเดิมที่จะหมดเมื่อฤดูกาลนี้รูดม่านปิดฉาก
สัญญาฉบับใหม่นี้คาดว่าค่าเหนื่อยของ แม็กไกวร์ จะลดลง ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับนักเตะอายุ 33 ปี แต่ในเงื่อนไขสัญญาระบุว่ากองหลังทีมชาติอังกฤษจะได้รับเงินมากขึ้นหากสโมสรได้ผ่านไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในฤดูกาลหน้า แน่นอนว่าสถานการณ์ปัจจุบันของทีมก็มีโอกาสสูงทีเดียว
แม็กไกวร์ ย้ายจาก เลสเตอร์ ซิตี้ มาอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัว 80 ล้านปอนด์ในปี 2019 ซึ่งถือเป็นค่าตัวสูงสุดในโลกสำหรับนักเตะตำแหน่งกองหลัง ที่ผ่านมาลงเล่นให้ แมนฯยู ไปแล้ว 266 นัด คว้าแชมป์ ลีก คัพ ฤดูกาล 2022-23 และ เอฟเอ คัพ ในปีต่อมา
ช่วงเวลาที่ แม็กไกวร์ อยู่กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นั้นเหมือนรถไฟเหาะ โดยได้รับปลอกแขนกัปตันทีมเพียง 5 เดือนหลังจากการมาถึงของกุนซือ โอเล่ กุนนาร์ โซลชา แต่ต่อมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย แม้ว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจจากทั้งกุนซือคนต่อมาอย่าง ราล์ฟ รังนิค
แม็กไกวร์ ไม่เป็นที่โปรดปรานของกุนซือ เอริค เทน ฮาก และถูกปลดจากตำแหน่งกัปตันทีมในเดือนกรกฎาคม 2023 หลังจากนั้นไม่นานทีมก็ตกลงรับข้อเสนอซื้อตัวจาก เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด ทว่าเขาเลือกสู้ต่อที่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด
ต่อมาในยุคกุนซือ รูเบน อโมริม ที่ผลงานของ แมนฯยู ไม่ดี แต่ แม็กไกวร์ ก็ถือเป็นแนวรับที่พึงพาได้ โดยเฉพาะประสบการณ์ที่งัดเอามาใช้
ก่อนที่ แม็กไกวร์ จะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งภายใต้ผู้จัดการทีมชั่วคราวอย่าง ไมเคิล คาร์ริค โดยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครบทั้ง 10 นัดนับตั้งแต่กุนซือชาวอังกฤษได้รับการแต่งตั้งในกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
การต่อสัญญาของ แม็กไกวร์ ถือว่าเป็นผลดีกับ แมนฯยู เนื่องจาก มาไตส์ เดอ ลิทส์ กับ ลิซานโดร มาร์ติเนซ 2 แนวรับก็บาดเจ็บออดๆ แอดๆ ทำให้ซัมเมอร์นี้คาดว่าจะต้องมีการหากองหลังตัวกลางเข้ามาเสริมอีกหนึ่งราย
แม็กไกวร์ กับครอบครัวลงหลักปักฐานอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เขาไม่ต้องการย้ายไปไหน โดยมีข่าวว่าปัดข้อเสนอจาก อินเตอร์ ไมอามี่ ที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย
ย้อนไปตอน เวสต์ แฮม ยื่นข้อเสนอ 30 ล้านปอนด์ แมนฯยู ตอบรับที่จะขายแล้ว แต่ แม็กไกวร์ ปฏิเสธ พร้อมแสดงถึงความมุ่งมั่นแม้จะอยู่ในม้านั่งสำรองจนในที่สุดก็ได้โอกาสลงสนามและกลับมาชนะใจแฟนบอลอีกครั้ง
ถึงแม้ว่าเส้นทางอาชีพของ แม็กไกวร์ จะมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่แย่ แต่สถิติต่างๆ ชี้ให้เห็นว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นทีมที่ดีกว่าเมื่อมีเขาอยู่ในสนาม
อัตราการชนะในพรีเมียร์ลีกของ แมนฯยู เมื่อมี แม็กไกวร์ อยู่ในทีมดีขึ้นในทุกฤดูกาลนับตั้งแต่เขาย้ายมาจาก เลสเตอร์ ซิตี้
ด้วยอายุที่มากขึ้น ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องความฟิต แต่มีเพียงกองหลังตัวกลาง 7 คนเท่านั้นที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมากกว่า แม็กไกวร์ นับตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมถิ่น โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด
ในช่วงเวลาดังกล่าว แม็กไกวร์ ติดอันดับท็อป 10 ในตำแหน่งของเขาในลีกในด้านสถิติการป้องกันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแย่งบอลกลางอากาศและการพาบอลขึ้นไปข้างหน้านั้นโดดเด่นเป็นอย่างมาก
แม้จะพลาดลงเล่น 2 เดือนในฤดูกาลนี้เนื่องจากปัญหาที่ต้นขา แต่ แม็กไกวร์ ก็ยังคงชนะการดวลลูกกลางอากาศได้มากที่สุด (78.3%) ในบรรดาผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆ ในลีกที่มีการดวลลูกกลางอากาศ 20 ครั้งขึ้นไป
นอกจากนี้บุคลิกที่โดดเด่น รวมถึงคุณสมบัติความเป็นผู้นำของ แม็กไกวร์ ไม่สามารถวัดได้ด้วยสถิติ แต่ถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ แมนฯยูไนเต็ด