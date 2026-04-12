"ฟลอยด์-ปาเกียว" หรือไฟต์นี้จะล่ม!? / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
มวยคู่หยุดโลกที่แฟนๆ รอคอย ระหว่าง ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ยอดนักชกชาวสหรัฐฯ กับ แมนนี ปาเกียว กำปั้นระดับตำนานชาวฟิลิปปินส์ นัดรีแมตช์ ส่อแววมีปัญหาถึงขั้นยกเลิกการแข่งขัน
โดยมีการเปิดเผยว่า ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ มีความตั้งใจปรับเปลี่ยนรายละเอียดจากการชกแบบจริงจัง ให้เป็นเพียบการชกโชว์ แน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ตัวของ ปาเกียว เป็นอย่างมาก เพราะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่การชกจริง ไฟต์นี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแน่
ก่อนหน้านี้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า การปะทะกันภาคสองของทั้งคู่ จะมีขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2026 ที่ เดอะ สเฟียร์ ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ถ่ายทอดสดโดย Netflix แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังระดับโลก พร้อมระบุว่าผลแพ้ชนะครั้งนี้ จะถูกนำไปบันทึกในสถิติการชกอาชีพของทั้งคู่
ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ เจ้าของสถิติไร้พ่ายบนสังเวียนอาชีพ 50 ไฟต์ ให้สัมภาษณ์สื่อในสหรัฐอเมริกา ว่าไฟต์นี้จะเป็นการชกแบบมวยโชว์ (Exhibition) ซึ่งทำเอาแคมป์ของ ปาเกียว ไม่พอใจอย่างมาก เพราะระหว่างการชกจริงจัง กับการชกโชว์ มันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
"เรายังไม่รู้สถานที่จัดไฟต์แน่ชัด The Sphere เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พูดถึงกัน แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดที่นั่นหรือเปล่า และนี่ไม่ใช่ไฟต์จริง แต่เป็นการชกโชว์" เมย์เวทเธอร์ เผย
จัส มาธูร์ ซีอีโอของ แมนนี ปาเกียว โปรโมชั่น ที่ดูแลโปรแกรมการชกให้ ปาเกียว ให้สัมภาษณ์โต้กลับอย่างไม่พอใจ โดยบอกว่า "เมย์เวทเธอร์ ไม่ควรบิดคำพูดแบบนี้ เพราะมีการเซ็นสัญญาไว้ครบหมดแล้ว ทั้งสถานที่ รายละเอียด รวมถึงเซ็นว่าจะเป็นการชกอาชีพ ไม่ใช่มวยโชว์ แถมยังเบิกค่าตัวไปแล้วล่วงหน้าอีกต่างหาก"
โดยทาง มาธูร์ ยืนยันว่าไฟต์ดังกล่าวยังดำเนินต่อไป และตัวของ ฟลอยด์ ก็ไม่สามารถละเมิดสัญญาที่เซ็นไว้ได้
"เขาเซ็นสัญญาไม่ใช่แค่ฉบับเดียว ไม่ใช่สอง แต่ถึงสามฉบับ ในสามช่วงเวลา กับสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันในเดือนมกราคม เขาได้รับเงินจากทั้งสามสัญญา และยังเบิกเงินล่วงหน้าจากค่าตัวไฟต์กับปาเกียวไปแล้วด้วย" ซีอีโอ แมนนี ปาเกียว โปรโมชั่น เผย
"ตลอดสามเดือนที่ผ่านมา ไม่มีใครพูดถึงการเปลี่ยนสถานที่ หรือเปลี่ยนไฟต์ให้ไม่ใช่มวยอาชีพเลย ทีมของเขามีสัญญาทั้งหมด เขาเซ็นครบ เรามีหลักฐาน"
"ถ้าเขากลัว แมนนี่ และไม่อยากเอาสถิติขึ้นสังเวียนในไฟต์อาชีพมาเดิมพัน เขาก็ไม่ควรเซ็นสัญญาตั้งแต่แรก และควรพูดออกมาตรง ๆ เพราะ แมนนี่ ไม่เคยกลัว เราจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้แฟน ๆ ได้ดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นประวัติศาสตร์ แต่เขากลับพยายามเปลี่ยนเงื่อนไขนาทีสุดท้ายเพราะคิดว่าทำได้ แต่ไม่ เขาทำไม่ได้ มันไม่มีทางเกิดขึ้น" มาธูร์ ปิดท้าย
ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไฟต์ดังกล่าวจะมีการยกเลิก ซึ่งถ้าไม่ได้มีประกาศออกมาจากทางฝ่ายจัด เราก็คงจะยังได้ดูการรีแมตช์กันระหว่าง ฟลอยด์ เมเวทเธอร์ กับ แมนนี ปาเกียว ตามกำหนดการเดิม คือ เดือนกันยายน 2026