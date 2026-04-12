"ยูเนียน เบอร์ลิน" ตั้งโค้ชหญิงคนแรก คุมทีมจบซีซัน

มารี-ลูอิส เอตา สร้างประวัติศาสตร์เป็นกุนซือหญิงคนแรกของลีกท็อป 5 ทวีปยุโรป
เทรนเนอร์ชาวเยอรมัน ได้รับแต่งตั้งคุม ยูเนียน เบอร์ลิน สโมสรของบุนเดสลีกา เยอรมัน กระทั่งจบฤดูกาล 2025-26
เอตา วัย 34 ปี เข้ามารับงานแทน สเตฟเฟน บอมการ์ต ซึ่งถูกปลด หลังแพ้ ไฮเดนไฮม์ 1-3
ยูเนียน เบอร์ลิน รั้งอันดับ 11 ของตาราง แต่สถานการณ์ยังไม่น่าวางใจ โดยมีคะแนนห่างพื้นที่เพลย์ออฟเลื่อน-ตกชั้น 7 แต้ม
เอตา จะคุมทีมนัดแรก ต้อนรับ โวล์ฟสบวร์ก ทีมรองบ๊วย ที่สนามสตาเดียน อาน แดร์ อัลเทน ฟอร์สเตไร วันที่ 18 เม.ย.
เอตา สมัยเป็นนักเตะคว้าแชมป์ วีเมนส์ แชมเปียนส์ ลีก กับ เอฟเอเฟซี เทอร์ไบน์ พ็อตสดัม เมื่อปี 2010 และเคยค้าแข้งกับสโมสรดังอย่าง ฮัมบูร์ก เอสเฟา กับ แวร์เดอร์ เบรเมน
เอตา แขวนสตั๊ดเมื่อปี 2018 แล้วหันมาจับงานโค้ช ทำหน้าที่ผู้ช่วยของ มาร์โก โกรต เทรนเนอร์ ยูเนียน เบอร์ลิน เมื่อปี 2023 และยังเป็นโค้ชทีมเยาวชนของสโมสร รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
ก่อนหน้า เอตา เคยรับงานคุมทีมฟุตบอลชายมาก่อน โดยรักษาการณ์แทน เนนัด บีเยลิกา กุนซือ ยูเนียน เบอร์ลิน ติดแบน 3 เกม เมื่อปี 2024