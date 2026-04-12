ปลดล็อคสำเร็จ “วีรภัทร” คว้าแชมป์โบว์ลิ่งการประปาหนแรก

การแข่งขันโบว์ลิ่งรายการ การประปา ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นเนล โอเพ่น ประจำปี 2026 ที่ บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล รัชโยธิน เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี, เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี, เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี, เยาวชนชายอายุไม่เกิน 21 ปี และเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 21 ปี
สำหรับการแข่งขันในประเภทเยาวชนชายและหญิงอายุไม่เกิน 21 ปี ในรอบชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขันกันทั้งหมด 8 เกม ในประเภทชาย ปรากฎว่า “แอนดริว” วีรภัทร แอนดริว วอง อายุ 17 ปี รองแชมป์โบว์ลิ่งเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 24 โชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงาม โยนคะแนนรวมได้ 1,893 คะแนน คว้าแชมป์ในรุ่นนี้พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ด้านอันดับ 2 มูฮัมหมัด ดานิช บิน มะห์มูด (มาเลเซีย) 1,849 คะแนน รับเงินรางวัล 25,000 บาท และอันดับ 3 เจเรมี หลิว (ฮ่องกง) 1833 คะแนน รับเงินรางวัล 13,000 บาท
“แอนดริว” วีรภัทร แอนดริว วอง เปิดเผยว่า ดีใจมากๆ ที่ได้แชมป์ เยาวชนชายอายุไม่เกิน 21 ปี เพราะเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรก สำหรับรายการนี้ ลงแข่งมา 3 ปีติดต่อกัน 2 ปีที่ผ่านมา ลงแข่งประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รองแชมป์ 2 ปีติดต่อกัน ปีนี้ ก็ลงแข่งประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ได้ที่ 7 แต่ เยาวชนชายอายุไม่เกิน 21 ปี ได้แชมป์ครั้งแรก
”เป้าหมายในอนาคต ไม่อยากที่จะตั้งเป้าหมายว่าในการเล่นโบว์ลิ่งว่าจะก้าวไปถึงจุดไหน ที่ไม่อยากตั้งเป้าหมาย เพราะว่าถ้าตั้งเป้าหมายแล้วจะโยนไม่ดี ขอเล่นโบว์ลิ่งไปเรื่อยๆ ก่อนจะดีกว่า นอกจากนี้ ยังไม่รู้ว่า จะมีเวลามาเล่นโบว์ลิ่งได้นานแค่ไหน เนื่องจาก ปีนี้ กำลังจะศึกษาต่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กำลังจะเข้าเรียนปี 1 กลัวว่าจะต้องเรียนหนัก จนไม่มีเวลามาเล่นกีฬาโบว์ลิ่ง แต่ถ้ามีเวลาก็ยังจะเล่นกีฬาโบว์ลิ่งต่อไปเรื่อยๆ“
ส่วนผลงานนักกีฬาไทยคนอื่นๆ มีดังนี้ ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 21 ปี อันดับ 4 รัฐพล มลิวัลย์ 1,817 คะแนน, อันดับ 14 สรวิชญ์ เอี่ยมสุกใส 1,674 คะแนน, อันดับ 15 ภีมมากร เสมอใจ 1,628 คะแนน
ขณะที่เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 21 ปี อันดับ 1 เป็นของไคร่า นูร์ อลิสยา บินตี อัซรุล อิซวาน (มาเลเซีย) 1,709 คะแนน, อันดับ 2 ไคร่า ลมานิน่า บินตี โมฮัมหมัด ไคริล อิซวาน (มาเลเซีย) 1,696 คะแนน, อันดับ 3 ซารา เดลิซา บินตี โมฮัมหมัด กามารุล อาซีซี (มาเลเซีย) 1,670 คะแนน ส่วนนักกีฬาไทย อันดับ 12 สุพรรณพิมพ์ ร้อยผึ้ง 1,405 คะแนน, อันดับ 13 อารยา สังวรวงษ์พนา 1,207 คะแนน
รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี อันดับ 1 มูฮัมหมัด ซูไฮร์ (มาเลเซีย) 1,902 คะแนน, อันดับ 2 มูฮัมหมัด อาดัม ดาร์วิช (มาเลเซีย) 1,852 คะแนน อันดับ 3 ลิ้ม หลี่ หยาง (สิงคโปร์) 1,829 คะแนน
รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี อันดับ 1 วัลเลน ชิน (สิงคโปร์) 1,408 คะแนน, อันดับ 2 รอยซ์ ปาดัว (ฟิลิปปินส์) 1,382 คะแนน, อันดับ 3 มูฮัมหมัด อิกซาน (มาเลเซีย) 1,309 คะแนน
รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี อันดับ 1 เรเยส ลิม รุ่ย เซอ (สิงคโปร์) 1,446 คะแนน, อันดับ 2 เลา ปัก ยวี่ (ฮ่องกง) 1,328 คะแนน, อันดับ 3 มูฮัมหมัด อิกซาน (มาเลเซีย) 1,305 คะแนน