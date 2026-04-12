“ดร.ก้อง” ยกเอเชียนบีชเกมส์สุดสำคัญ พัฒนาทัพไทยสู่เอเชียนเกมส์และโอลิมปิก

มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วยสร้างความต่อเนื่องจากซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ให้กับทัพนักกีฬาไทย พัฒนาไปสู่เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย หลายชนิดกีฬา อาทิ บาสเกตบอล 3x3, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือใบ และปีนหน้าผา ต่อยอดไปได้ถึงโอลิมปิกเกมส์ 2028
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ว่า มหกรรมกีฬาชายหาดเอเชียรายการนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ ที่ กกท. ให้ความสำคัญ เพราะเป็นเวทีที่สามารถสร้างความต่อเนื่องให้กับทัพนักกีฬาไทย สานต่อความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 เชื่อมต่อไปสู่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ได้เป็นอย่างดี
“กกท. ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เตรียมและส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งนี้ใน 14 ชนิดกีฬา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น และบางชนิดกีฬา เช่น บาสเกตบอล 3x3, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือใบ และปีนหน้าผา ยังสามารถควอลิฟายหรือสร้างผลงานต่อยอดเพื่อก้าวไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้อีกด้วย รายการนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่อยากให้แฟนกีฬาติดตามเชียร์นักกีฬาไทยไปพร้อม ๆ กัน” ดร.ก้องศักด กล่าว
ทั้งนี้ มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ประเทศไทย พร้อมส่งนักกีฬาทีมชาติทั้งหมด 176 คน ไปเข้าร่วมการแข่งขันใน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑาชายหาด, กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำมาราธอน และโปโลน้ำ), บาสเกตบอล 3x3, แฮนด์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือมังกร, ปีนหน้าผา, มวยปล้ำชายหาด, ยูยิตสู, กาบัดดี้ชายหาด, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ และไคท์บอร์ด), ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง) และเทคบอล
สำหรับกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) ริเริ่มให้มีการแข่งขันเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับวงการกีฬาของทวีปเอเชีย โดยการแข่งขันครั้งแรก เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพปี 2008, ครั้งที่ 2 กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เป็นเจ้าภาพปี 2010, ครั้งที่ 3 เมืองไห่หยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพปี 2012, ครั้งที่ 4 จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพปี 2014, ครั้งที่ 5 เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เป็นเจ้าภาพปี 2016 ก่อนจะมีการทบทวนและมีการปรับโปรแกรมการแข่งขันกีฬาของโอซีเอ ทุกมหกรรม กระทั่งกำหนดให้กีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งในรอบ 10 ปี