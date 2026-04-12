ม.เกษมบัณฑิต ปลุกองค์กรกีฬารณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยไม่คุกคามทางเพศ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าในฐานะที่ CIHCD หรือศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรของชาติ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆในหลากหลายมิติมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยของทุกปี นอกจากผู้คนจะร่วมแสดงออกด้วยการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ทรงคุณค่าแล้ว ในทางกลับกันพบว่าในเทศกาลเดียวกันนั้นผู้คนบางกลุ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด จนส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาในวงกว้าง โดยเฉพาะอันตรายบนท้องถนนและพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ
สำหรับในมิติที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศนั้นจากการศึกษาข้อมูลของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลพบว่าความรุนแรงทางเพศในช่วงปี 2567-2568 มีข่าวความรุนแรงทางเพศผ่านรูปแบบต่างๆนับวันที่จะสูงขึ้นขณะเดียวกันในเทศกาลสงกรานต์มูลนิธิดังกล่าวก็มีความกังวลว่าจะมีการคุกคามทางเพศดังทุกปีที่ผ่านมา
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อกล่าวถึงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ จะเห็นได้ว่าในหลายรอบปีที่ผ่านมาสังคมไทยและต่างประเทศนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องเพศหญิงก็มักจะถูกคุกคามทางเพศอยู่บ่อยๆเช่นกัน ผนวกกับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เชื่อว่านักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาไทยซึ่งเป็นเพศแม่หรือเพศหญิงก็คงจะเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นน้ำหรือละเล่นผ่านรูปแบบต่างๆ ดังนั้นในพื้นที่ใดที่ไม่มีความปลอดภัยและไม่ต้องเผชิญกับการถูกคุกคามหรือลวดลามทางเพศก็ควรจะหลีกเลี่ยง และที่สำคัญเพื่อจรรโลงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่คนรุ่นก่อนสร้างและสืบทอดจนตกมาเป็นมรดกทางสังคมถึงทุกวันนี้ คงถึงเวลาที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรทางสังคมและองค์กรทางการกีฬา ควรที่ร่วมกันปลุกให้สังคมตื่นตัวและรณรงค์ไม่ให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ ซึ่งอาจจะส่งผลหรือทำลายให้เทศกาลอันยิ่งใหญ่ที่ทั่วโลกให้การยอมรับต้องเสื่อมลง สำหรับ CIHCD KBU หรือศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะเป็นอีกหนึ่งภาคีที่จะเดินหน้าภายใต้แนวคิด “เคียงข้าง สร้างสรรค์”ด้วยการรณรงค์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นกัน