ลูกเด้งเปิดตัวผู้เล่นเยาวชน เตรียมป้องบัลลังก์อาเซียนที่สิงคโปร์ “นอร์ตั้น-พลอย” นำทัพ

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาเยาวชนทีมชาติชุดรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 19 ปี ชาย-หญิง ประจำปี 2569 ออกมาอย่างเป็นทางการ หลังเสร็จสิ้นการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมคัดเลือกตัว เพื่อเตรียมเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู้ศึกรายการ "ไอทีทีเอฟ-เอทีทียู เซาท์ อีสต์ เอเชีย ยูธ แชมเปียนชิพส์ 2026" หรือศึกเทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์อาเซียน ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2569
ทั้งนี้สมาคมลูกเด้งได้เปิดการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยประจำปี 2569 โดยเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสตาฟโค้ชของสมาคมฯ ที่ศูนย์ฝึก TTAT Academy มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ เทคนิค แผนการเล่น และสมรรถภาพทางกาย เพื่อยกระดับเด็กเยาวชนให้พร้อมสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งก็สามารถผ่านการคัดเลือกออกมา 4 ทีม รุ่น 15 ปี และ รุ่น 19 ปี ชาย-หญิง ทีมละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 20 คนที่จะเดินทางไปบู๊ที่สิงคโปร์ในอีก 2 วันที่จะถึง นำทัพโดยคู่หูแชมป์โลกรุ่น 15 ปีล่าสุดอย่าง “นอร์ตั้น” ฐิตภัทร ปรีชาญาณ และ “พลอย” กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล
สำหรับผลงานของทัพนักปิงปองเยาวชนทีมชาติไทยในรายการเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนนั้น ไทยเป็นเจ้าเหรียญทอง 3 สมัยจาก 4 ปีหลังสุด ได้แก่ ปี 2022, 2023 และปีที่แล้ว 2025 ลูกเด้งจูเนียร์ไทยเราคว้ามาได้ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงินกับอีก 7 เหรียญทองแดง
ด้านรายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2569 รุ่น 19 ปี ชาย ประกอบด้วย ฐิตภัทร ปรีชาญาณ, เอกภพ คงศักดิ์ศรีสกุล, วีระศักดิ์ สาคำภี, อภิภูมิ ลักษณา, รุ่น 19 ปี หญิง ประกอบด้วย ภัตศรากรณ์ วงละคร, กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล, วิรัญชนา ศรีจักร, ชิสา คชมิตร, รุ่น 15 ปี ชาย ประกอบด้วย ณภพ ดรณีรัตน์, ภูมิภัทร น้อยทา, พิชาภพ อนุตรวิโรจน์กุล, ชนาเมธ สีเลี้ยง, รุ่น 15 ปี หญิง ประกอบด้วย ธรรญธร มีแก้ว, ปณิตา วิจิตรธรรม, พัชรภรณ์ อุราพร และ จิตรณดา อุ่นจิตร