"รอรีย์" สกอร์หล่น แต่ยังนำร่วมรอบ 3 เดอะ มาสเตอร์ส

รอรีย์ แม็คอิลรอย แชมป์เก่า เสียความได้เปรียบ 6 สโตรก แล้วฮึดช่วงท้าย ขึ้นนำร่วม คาเมรอน ยัง หลังจบศึกเดอะ มาสเตอร์ส รอบ 3 อันดุเดือด เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน
เหตุการณ์เหลือเชื่อ ที่สนามออกัสตา พาร์ 72 ทั้งคู่เล่นช็อตสำคัญตกน้ำช่วง 9 หลุมหลัง แต่ยังจบตำแหน่งบนสุดของลีดเดอร์บอร์ด สกอร์รวมคนละ 11 อันเดอร์พาร์ 205 ทิ้งห่าง แซม เบิร์นส 1 สโตรก
แม็คอิลรอย ซึ่งเริ่มต้นรอบ 3 ด้วยผลต่าง 6 สโตรก หวด 1 โอเวอร์พาร์ 73 ขณะที่ ยัง ขยับขึ้นมาท้าชิงแชมป์ หลังหวด 7 อันเดอร์พาร์ 65
แม็คอิลรอย มือ 2 ของโลก เก็บเบอร์ดีที่หลุม 14 กับ 15 กลับขึ้นนำ แต่ทีออฟหลุม 17 เข้าป่าเสียโบกี
เบิร์นส หวด 3 อันเดอร์พาร์ 68 รวม 10 อันเดอร์พาร์ 206 อยู่อันดับ 3 เหนือกว่า เชน ลาวรี จาก ไอร์แลนด์ 1 สโตรก
ลาวรี ทำโฮล-อิน-วัน ที่หลุม 6 พาร์ 3 ระยะ 190 หลา สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นทำเอซมากกว่า 1 ครั้งคนแรก เฉพาะรายการนี้ ต่อจากหลุม 16 รอบสุดท้าย เมื่อปี 2016