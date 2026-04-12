เทนนิสไทยคว้าแชมป์ 2026 บิลลี จีน คิง คัพ "บิ๊กสุชัย" ยกนิ้วลิ่วเพลย์ออฟในรอบ 12 ปี

การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์” เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา เป็นแมทช์สุดท้ายของการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมนักหวดหญิงทีมชาติไทย ส่งท้ายกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย โดยทีมไทยได้รับเกียรติจาก นายกิรัณ มุ่งถิ่น อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เดินทางมาเชียร์ สร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมไทยเป็นอย่างมาก
ผลคู่แรก เดี่ยวมือสอง "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ มือ 587 ของโลก ชนะ พริสก้า มาเดลีน นูโกรโฮ มือ 419 ของโลก ด้วยสกอร์ 2-3 Ret. โดย พริสก้า ได้ขอยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บไหล่ขวา ส่งผลให้ ทีมไทยได้คะแนนออกนำ 1-0 คู่ แต่อินโดนีเซียมาได้คะแนนตีเสมอจากเดี่ยวมือหนึ่ง โดย "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ มือ 442 ของโลก สุดต้านความแข็งแกร่งของ เจนิซ เชน มือ 41 ของโลก ทำให้พ่ายไป 0-2 เซต 2-6 และ 4-6
ทีมไทยตัดสินใจส่ง อัญชิสา ส่งสนามอีกครั้ง โดยจับคู่กับ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช พบกับ อันจาลี คิรานา จูนาร์โต และ เมย์เดียนา ลาวิโอลา เรนนามาห์ ผลปรากฏว่า คู่สาวไทยโชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าขา ช่วยกันหวดเอาชนะได้สำเร็จ 2-0 เซต 6-2 และ 6-4 ส่งผลให้ ทีมไทย เอาชนะ ทีมอินโดนีเซีย 2-1 คู่ทันที
หลังจบการแข่งขันทุกคู่ ปรากฏว่า ทีมไทยมีผลงานรวมชนะ 4 แพ้ 1 แมทช์ ได้ครองแชมป์กลุ่ม ตามมาด้วยอันดับ 2 อินโดนีเซีย ที่ชนะ 4 แพ้ 1 เช่นกัน (แต่แพ้ไทย) ส่งผลให้ไทยกับอินโดนีเซียได้ไป เพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป ส่วนอันดับ 3 อินเดีย อันดับ 4 เกาหลีใต้ ได้อยู่กลุ่ม 1 ต่อไป ในขณะที่อันดับ 5 และ 6 นิวซีแลนด์ และมองโกเลีย ตกชั้นไปอยู่กลุ่ม 2
ทั้งนี้ นับเป็นการได้ไปเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป ในรอบ 12 ปี ของทีมไทย หลังจากเคยไปครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 2014 โดยในขณะนั้นชื่อรายการเดิมคือ "เฟดคัพ" ก่อนเปลี่ยนมาเป็น บิลลี่ จีน คิง คัพ ในปัจจุบัน ส่วนนักกีฬาชุด "เฟดคัพ 2014" ได้แก่ แทมมารีน ธนสุกาญจน์, ลักษิกา คำขำ, นพวรรณ เลิศชีวกานต์ และ วรัชญา วงศ์เทียนชัย โดยมี "โค้ชเอ็กซ์" พชรพล คำสมาน เป็นผู้ฝึกสอน
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีมเทนนิสไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในรายการ "2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์" นอกจากทำผลงานได้ตามเป้าหมายแล้วคือไม่ตกชั้น ยังทำผลงานได้เกินเป้าหมาย ได้ไปเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป ในรอบ 12 ปี อีกด้วย
"รายการนี้ไม่ใช่งานง่ายเลย เพราะหลายทีมก็มีนักกีฬามือท็อปๆ มาแข่งขัน จากเดิมเราตั้งเป้าแค่ไม่ตกชั้น แต่วันสุดท้ายถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากครับ จากที่อยู่อันดับ 3 ของตาราง แซงขึ้นไปอยู่อันดับ 1 และคว้าแชมป์กลุ่มมาได้ ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการทีม กัปตันทีม นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยทุกคน ขอบคุณที่นำความสุขมามอบให้กับพี่น้องแฟนกีฬาชาวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับ" นายสุชัย กล่าว
นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ในฐานะผู้จัดการทีมไทย กล่าวว่า ตลอดการแข่งขัน ต้องชื่นชมและยกย่องการมีน้ำใจนักกีฬาของนักหวดสาวไทยทุกคน เต็มที่และทุ่มเทกับทุกแมทช์ เช่น "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช ที่วิ่งไปรับลูกหวดของคู่แข่งขัน ด้วยสัญชาตญาณของนักกีฬา ก่อนจะล้มและทำให้ได้รับบาดเจ็บ และล่าสุดได้เดินทางไปแข่งขันเทนนิสอาชีพต่อแล้ว รวมทั้งน้องใหม่ของ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร ก็ทำหน้าที่ได้ดี
"ในนามของผู้จัดการทีม ขอขอบพระคุณคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่กรุณาเดินทางมาเชียร์และให้กำลังใจทีมไทย พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณท่านนายกสมาคม เลขาธิการสมาคม ตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการสมาคม และเจ้าหน้าที่สมาคม ที่ส่งกำลังใจและดูแลทีมไทยเป็นอย่างดีครับ" ผู้จัดการทีมไทย กล่าว
ด้าน "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีมไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกสมาคม เลขาธิการสมาคม และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมที่ให้กำลังใจทีมเทนนิสไทย รวมทั้งขอบคุณน้องๆ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำหน้าที่ช่วยกันเชียร์ เพราะเป็นผลงานประวัติศาสตร์
"นับเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากครับ เราได้ไปเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป ในรอบ 12 ปี ครั้งนั้นผมไปในฐานะผู้ฝึกสอน มาครั้งนี้ก็พยายามเพราะอยากจะพาทีมไทยไปอีกครั้ง ตลอดการแข่งขัน เราเต็มที่ทุกแมทช์ ผมบอกกับนักกีฬาให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีก่อน ค่อยดูผลคู่อื่น ทุกอย่างเป็นใจให้เราหมด เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเทนนิสไทยครับ" โค้ชเอ็กซ์ กล่าว
อนึ่ง ทีมเทนนิสไทยชุดนี้ ประกอบด้วย นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ ผู้จัดการทีม, "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีม, นายนนทพัทธ์ เฟื่องเดช นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, น.ส.นวลพรรณ จั่นทิม นักกายภาพ และนักกีฬา พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, อัญชิสา ฉันทะ, ทรรศพร นาคหล่อ, เพียงธาร ผลิพืช และ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร โดยคณะจะเดินทางกลับประเทศไทย วันที่ 12 เม.ย. 2569 เที่ยวบิน TG 316 ออกเดินทางเวลา 23.30 น. และถึงประเทศไทย เวลา 05.30 น. (วันที่ 13 เม.ย.)