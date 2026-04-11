"ชิพ-นครินทร์” นำทัพ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” บิด Honda CBR Series ฝ่าเกมยากเก็บแต้มเรซเปิดฤดูกาล ARRC มาเลเซีย

ทัพนักบิดไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” บุกคว้าคะแนนสะสมในการแข่งขัน 2 คลาสท็อป ASB1000 และ SS600 จากเรซสุดหิน พิสูจน์ความมุ่งมั่นในการทำงานของทีมแข่งไทย และ สมรรถนะ Honda CBR Series ในศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา
คลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) นำโดยหนึ่งเดียวของไทย "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ควบ Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 ออกสตาร์ตการแข่งขันจากกริดที่ 7 เริ่มต้นเกมขึ้นมาดวลในกลุ่มนำได้ทันที ซึ่งเรซนี้ต้องบริหารเกมการแข่งขันอย่างมาก พยายามแซงผ่านคู่แข่งพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ระยะยาว โดยบิดเข้าเส้นชัยด้วยการคว้าท็อป 6 ได้สำเร็จ
คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ดาวรุ่งนักบิดทำผลงานอย่างเต็มที่ "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 พา Honda CBR600RR คว้ากริดสตาร์ตที่ 2 ออกตัวขึ้นมานำได้ทันทีตั้งแต่ต้นเกม แม้จะเสียอันดับไปแต่ไม่ยอมแพ้พยายามไล่ทวงตำแหน่งกลับคืนมา ก่อนที่จะเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 8 ด้านทีมเมท “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องออกจากการแข่งขัน
โดยโปรแกรมแข่งขันดวลความเร็วเรซสอง มีขึ้นในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569 คลาส ASB1000 เวลา 15.05 น. ด้าน คลาส SS600 ลงสนามดวลกันในเวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
