"มิกซ์-ธนัช” บิด CBR600RR คว้ากริดสตาร์ตที่ 2 แถวหน้าสุด ศึก FIM Asia Road Racing สนามแรก

ดาวรุ่งนักบิดไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” รีดสมรรถนะ Honda CBR Series พัฒนาความเร็วได้อย่างเหนือชั้น ในการลงสนามรอบควอลิฟายเพื่อออกสตาร์ต คว้ากริดสตาร์ตแถวหน้ามาครองก่อนดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน ศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามแรกที่ สนามเซปัง ประเทศมาเลเซีย เรซที่ 1 บ่ายวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569 นี้
คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) 2 นักแข่งไทยรีดความเร็ว Honda CBR600RR ยกระดับเบียดหัวแถวของเอเชียขึ้นมาคว้ากริดสตาร์ตแถวหน้าได้อย่างสุดมันส์ โดยผลงานของ "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 ทำเวลาต่อรอบดีที่สุดที่ 2.09.421 นาที คว้ากริดสตาร์ตที่ 2 มาครอง ด้านทีมเมท “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18จะเริ่มต้นการแข่งขันจากกริดที่ 9 หลังจากทำเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดมาที่ 2.10.458 นาที
ด้าน คลาส เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) ดาวรุ่งไทย “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร แม้จะต้องเจอธงแดงระหว่างการควอลิฟายจากอุบัติเหตุของคู่แข่งมาเบรกความต่อเนื่อง แต่สามารถบิด Honda CBR250RR ทำเวลาต่อรอบที่ดีที่สุด 2.24.787 นาที ออกสตาร์ตจากแถวที่ 4 กริดที่ 11
โดยโปรแกรมดวลความเร็วเรซแรก มีขึ้นในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 11 เมษายน คลาส SS600 แข่งขันชิงชนะเลิศเรซในเวลา 14.00 น. ด้าน คลาส AP250 ลงสนามดวลกันในเวลา 13.10 น. ตามเวลาประเทศไทย
