"บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์" เหินฟ้ามาไทยร่วมมอบรางวัลในศึก Virtual Bundesliga International Series Thailand Final

บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ (Bastian Schweinsteiger) แชมป์ฟุตบอลโลกปี 2014 เข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศ (Guest of Honor) ในศึก VBL International Series Thailand Final 2026 ซึ่งปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร หลังจากที่เกมเมอร์นับพันจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมแข่งขันอย่างเข้มข้น
ไฮไลต์ของการแข่งขันสุดเข้มข้นในเมืองหลวงของประเทศไทยในครั้งนี้ คือการปรากฏตัวของชไวน์สไตเกอร์ ผู้สร้างผลงานอันโดดเด่นในนัดชิงชนะเลิศ ณ สนามมาราคานา ซึ่งช่วยให้เยอรมนีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล
ตำนานนักเตะจากสโมสร FC Bayern München ผู้คว้าแชมป์ลีกเยอรมนีถึง 8 สมัย ทำหน้าที่ในฐานะทูตบุนเดสลีกาอย่างเป็นทางการสำหรับรอบชิงชนะเลิศ โดยร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนอย่างคึกคัก และทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ถ่ายทอดแนวคิด “Football As It’s Meant To Be”
ชไวน์สไตเกอร์กล่าวว่า “ความหลงใหลในบุนเดสลีกาของแฟน ๆ ในประเทศไทยนั้นน่าทึ่งเป็นอย่างมาก และอีสปอร์ตเป็นช่องทางสำคัญในการเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่
“การได้เห็นผู้เล่นเหล่านี้แข่งขันกัน แสดงให้เห็นว่าความรักในฟุตบอลนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือบนหน้าจอเกม อีสปอร์ตเป็นแพลตฟอร์มที่มีเอกลักษณ์ในการดึงดูดแฟนกลุ่มใหม่ และผ่าน VBL International Series เรากำลังแสดงให้แฟนบอลรุ่นใหม่เห็นว่าพวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวบุนเดสลีกาได้”
ในปีนี้ VBL International Series ได้ขยายขอบเขตเพื่อรวมชุมชนเกมมิ่งที่มีความเคลื่อนไหวสูงจากทั้งประเทศไทยและเวียดนามเข้าด้วยกัน
การแข่งขันถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงโลกของอีสปอร์ตดิจิทัลเข้ากับประสบการณ์ฟุตบอลจริง โดยในปีนี้ได้ขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านความร่วมมือกับผู้ให้บริการในท้องถิ่นอย่าง Garena ประเทศไทย และเวียดนาม
ด้วยการเข้าถึงฐานผู้ใช้งานมากกว่า 10 ล้านรายของ Garena การแข่งขันได้จัดทัวร์นาเมนต์แยกในแต่ละประเทศ ดึงดูดทั้งผู้เล่นระดับสมัครเล่นและมืออาชีพเข้าร่วมหลายพันคน
ผ่านการผสานทั้งกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ บุนเดสลีกายังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของแฟนบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าถึงสโมสรและนักเตะที่พวกเขาติดตามได้โดยตรง
เส้นทางของผู้ชนะจากทั้งประเทศไทยและเวียดนามยังไม่จบลงเพียงแค่นี้ แต่พวกเขาจะได้เดินทางสู่ประเทศเยอรมนีเพื่อสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันบุนเดสลีกาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ปิดท้ายด้วยแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลระหว่าง FC Bayern München และ 1. FC Köln ในเดือนหน้า
นับตั้งแต่ปี 2012 บุนเดสลีกาเป็นลีกฟุตบอลอาชีพแห่งแรกที่จัดการแข่งขันอีสปอร์ตของตนเอง และมีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งล้านคนเข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึง Virtual Bundesliga International Series นี้ด้วย