"เนเน่" พร้อมประเดิมสนามให้ไทยศึกเทควันโดเยาวชนโลก ที่อุซเบกิสถาน

ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships ในระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2569 ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา ทัพจอมเตะไทยยังคงลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในช่วงเช้า ทีมได้เดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามแข่งขัน ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเป็นการจับคู่ฝึกซ้อมกับเป้า เน้นทักษะในการเข้าทำคะแนน ส่วนโปรแกรมการแข่งขันรายการ เทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 วันแรก (12 เมษายน) มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน 1 รุ่น ได้แก่ "เนเน่" พรปภัทร สว่างศรี ดีกรีเหรียญเงินยุวชนชิงแชมป์เอเชีย 2022 เตรียมลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัมหญิง จะลงประเดิมสนามให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นคนแรก
พรปภัทร กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยที่จะได้ลงแข่งขันเป็นคนแรก ตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์พร้อม เรื่องน้ำหนักไม่เป็นปัญหา วันแข่งก็จะพยายามสู้อย่างเต็มที่“
ด้าน "โค้ชชิต" วิชิต สิทธิกัณฑ์ ผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เผยว่า หลังการประชุมผู้จัดการทีมเมื่อวานนี้ มีการปรับกติกาเล็กน้อย โดยในการแข่งขันรายการนี้ จะยังไม่มีการใช้ถุงมือไฟฟ้า จะใช้กรรมการบนเวที 2 คนเป็นผู้ให้คะแนนเหมือนเดิม ซึ่งจะทำให้ได้คะแนนง่ายขึ้น ส่วนการแข่งขันในวันแรก ที่จะมีนักกีฬาลงแข่งขัน 1 คน ได้แก่ พรปภัทร สว่างศรี ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัมหญิง รอบแรกจะพบกับนักกีฬาจากกัวเตมาลา ”โค้ชชิต“ กล่าวว่า รอบแรก น่าจะไม่เท่าไหร่ รอบ 2 ก็ต้องดูฟอร์มก่อน น่าจะเริ่มแข็งรอบ 3 เป็นต้นไป แต่พอเป็นกติกาใหม่ก็ประมาทใครไม่ได้
สำหรับการแข่งขันรายการ Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน ทีมเทควันโดไทย ส่งแข่งขัน 12 รุ่น ชาย 6 รุ่น หญิง 6 รุ่น ตั้งเป้า 1 เหรียญทอง.