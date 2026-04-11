“ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม” เปิดฤดูกาล “เอเชีย โร้ดฯ” สุดร้อนแรง “ไอเดีย-กฤตภัทร” คว้าชัย AP250 - “ตี-อนุภาพ” ซิวโพเดียม SS600 เรซแรกที่ เซปังฯ

การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามแรก ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเรซแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระยะทางต่อรอบ 5.543 กิโลเมตร
ไฮไลต์สำคัญของเรซนี้อยู่ที่การลุ้นชัยชนะของนักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ซึ่งยังคงโชว์ศักยภาพได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องจากการซ้อม โดยมีลุ้นทั้งในรุ่น SuperSport 600cc และ Asia Production 250cc
ในรุ่น SuperSport 600cc ดวลความเร็วทั้งสิ้น 10 รอบสนาม “ตี” อนุภาพ ซามูล นักบิดหมายเลข 500 เจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 6 ก่อนระเบิดฟอร์มไต่ขึ้นสู่กลุ่มนำอย่างรวดเร็ว ขยับขึ้นรั้งอันดับ 2 ตั้งแต่ช่วงต้นเกม และทะยานขึ้นเป็นผู้นำในช่วงกลางเรซ ก่อนจะขับเคี่ยวกับคู่แข่งอย่างเข้มข้นในช่วงท้ายเกม สุดท้ายบิดเข้าป้ายในอันดับ 2 คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จ ตามหลังผู้ชนะเพียง 0.293 วินาที
ขณะที่รุ่น Asia Production 250cc ดวลความเร็ว 8 รอบสนาม “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ นักบิดดาวรุ่งหมายเลข 39 เจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R3 แม้จะออกสตาร์ตจากกริดที่ 10 หลังเจอธงแดงในรอบควอลิฟาย แต่สามารถเปิดเกมได้อย่างดุดัน ทะยานขึ้นสู่กลุ่มนำตั้งแต่ช่วงต้นเรซ และขึ้นเป็นผู้นำได้ตั้งแต่ 3 รอบแรก ก่อนจะบริหารจังหวะการแข่งขันอย่างชาญฉลาด แม้จะถอยลงไปถึงอันดับ 5 ในช่วงกลางเกม แต่ยังคงเกาะกลุ่มผู้นำอย่างเหนียวแน่น
เข้าสู่ 2 รอบสุดท้าย “ไอเดีย-กฤตภัทร” เร่งจังหวะไล่บี้คู่แข่งอย่างดุเดือด ก่อนปิดจ็อบบิดเข้าป้ายเป็นคันแรก คว้าชัยชนะเรซแรกของฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยม ขณะที่ “กัส” ธีรนัย ทับทิม นักบิดหมายเลข 36 ซึ่งลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวลด์การ์ด ออกสตาร์ตจากกริดที่ 18 ก่อนขยับขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับ 10 ตามหลังผู้ชนะ 3.172 วินาที เก็บแต้มสำคัญให้กับทีมได้สำเร็จ
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามแรก จะดวลความเร็วเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายนนี้ โดยรุ่น Asia Production 250cc จะเริ่มแข่งขันเวลา 13.10 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ต่อด้วยรุ่น SuperSport 600cc เวลา 14.00 น. แฟนความเร็วสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage: Asia Road Racing Championship
