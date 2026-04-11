สู้สุดใจเพื่อประวัติศาสตร์! แข้งชบาแก้วพร้อมใส่เกินร้อย เกมเดิมพันตั๋วไปบอลโลกยู-20

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ อัลไพน์ ฟุตบอล แคมป์ เทรนนิ่ง ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 2026 (AFC U20 Women's Asian Cup Thailand 2026) รอบ 8 ทีมสุดท้าย พบกับ เกาหลีใต้ ในวันที่ 12 เมษายน 2569
ทั้งนี้ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U20 เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในฐานะรองแชมป์กลุ่มเอ ซึ่งในรอบนี้ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U20 (FIFA U-20 Women's World Cup 2026) ที่ประเทศโปแลนด์ ต่อไป
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน เน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุม ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ก่อนการฝึกซ้อม “ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย” กองหลังฟุตบอลหญิงไทย U20 เผยว่า ทีมมีความพร้อมกันทุกคนเพื่อนๆมีแพชชั่นที่อยากจะลงเล่นอยากจะแข่งขันให้เร็วที่สุด เกาหลีใต้เป็นทีมที่ดี เราเคยเจอกันตอนรุ่น U17 ซึ่งเกมนั้นเราแพ้เขามาด้วย แต่หลังจากนั้นเราได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างประเทศมากขึ้น และได้ลงแข่งในหลายแมตช์ ทำให้มีประสบการณ์และพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งทุกคนในทีมมีความมั่นใจว่าเราจะทำได้”
“สิ่งที่เราต้องปรับปรุงน่าจะเป็นเรื่องเกมรับ การเสียประตูทำให้เราได้เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงไม่ให้คู่แข่งเจาะเข้าพื้นที่ด้านในได้ง่าย เราต้องฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกแมตช์ โค้ชหนึ่งเน้นย้ำตอนเสียบอล ต้องรีบเอาบอลกลับคืนมาให้ไว รวมถึงเล่นร่วมกันเยอะๆ ไม่เตะบอลทิ้งไปแบบไม่มีจุดหมาย”
“ส่วนตัวอยากไปฟุตบอลโลกมากๆ เพราะอาจเป็นครั้งเดียวในชีวิตด้วยที่สามารถมาอยู่จุดนี้ได้ และอีกก้าวเดียวเราจะไปฟุตบอลโลกแล้ว ทุกคนในทีมจะทำทุกทางทุ่มเทสุดกำลังที่มีทั้งหมด จะสู้ให้เต็มที่เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย อีกก้าวเดียวจะได้ไปฟุตบอลโลกกัน”
สำหรับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขัน AFC U20 Women's Asian Cup Thailand 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย พบกับ เกาหลีใต้ U20 ณ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 12 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อได้ที่ http://bit.ly/4cOYxc0 และจุดจำหน่ายตั๋วบริเวณหน้าสนาม ธรรมศาสตร์ สเตเดียม #ราคาบัตร : บัตรราคา 80 บาท และ 100 บาท