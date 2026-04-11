ALM x Impact เปิดตัวศูนย์เทนนิสครบวงจรแห่งแรกอาเซียน ยกทุกคอร์ทมาตรฐานแกรนด์สแลมไว้ที่เมืองทอง

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าแบรนด์ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์, ซีส์ แคนดีส์ จัดงานเปิดตัว “เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ (ALM x Impact Tennis & Sport Center) สนามเทนนิสและกีฬาครบวงจรแห่งใหม่ ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานให้กับนักหวดลูกสักหลาด ณ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารในวงการกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน ศิลปิน นักแสดง และผู้ที่รักในกีฬาเทนนิสเข้าร่วมอย่างคึกคัก อาทิ ประยุทธ-สุวิมล มหากิจศิริ, พัฒพงษ์ และปรียามล ธน วิสุทธิ์, วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, อัครรัฐ วรรณรัตน์, นุสบา ปุณณกันต์, สงกรานต์ เตชะณรงค์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, ภูผา เตซะณรงค์, ”มิ้นต์“ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ”ปั้นจั่น“ ปรมะ อิ่มอโนทัย, ”บอม“ ธนิน มนูญศิลป์, ลุค อิชิกาวะ พลาวเดน, ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, ภราดร ศรีชาพันธุ์, ดนัย อุดมโชค เป็นต้น
ด้านกิจกรรมในงาน มี Rafa Nadal Academy Training โดยสถาบันฝึกเทนนิสระดับโลก (ก่อตั้งโดย ราฟาเอล นาดาล ราชาคอร์ทดิน) มาร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเทนนิส ติวเข้มเทคนิคการฝึกซ้อม การพัฒนาความแข็งแรง และการเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางกายให้กับแขกผู้มีเกียรติและเยาวชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Thailand Hero Training สำหรับผู้โชคดีที่ได้ฝึกเทคนิคต่างๆ กับนักเทนนิสชาวไทยระดับแชมป์โลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมี ภราดร ศรีชาพันธุ์, ดนัย อุดมโชค, วริศ สอนบุตรนาค และแม็กซิมัส ภราพล โจนส์ พร้อมแมตช์ประวัติศาสตร์ Thai Legends VS Rising Stars ระหว่าง ภราดร ศรีชาพันธุ์ และ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ พบ วริศ สอนบุตรนาค และแม็กซิมัส ภราพล โจนส์ ก่อนจะปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ตจาก “ป๊อด โมเดิร์นด็อก” ธนชัย อุชชิน
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ กล่าวว่า บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก คุณพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้พัฒนาสนามเทนนิสแห่งนี้ ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้ทำตามความฝัน เพราะหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ทุกสถานที่ทุกกิจกรรมล็อกดาวน์กันหมด เราไม่รู้เลยว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร แต่มีสิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในภาวะที่มีโรคระบาดคือสิ่งสำคัญที่สุด
ดร.อุษณีย์ เผยอีกว่า ตนได้ชวนสามี ลอภ์เรนฆ์ ลีโอณีโอ อดีตนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติของฟิลิปปินส์ นำทีมลูกๆ (อิสรีย์, อทิตา และปิยม์พัชรษ์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ) มาฝึกเล่นเทนนิสกันอย่างจริงจัง ซึ่งการเล่นแบบต่อเนื่องทำให้ค้นพบมนต์เสนห์ของกีฬาชนิดนี้ ที่ไม่ได้มีแค่ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น แต่ได้ฝึกสมาธิกับใจที่จดจ่อกับลูกกลมๆ ได้ฝึกไหวพริบโต้ตอบกับฝ่ายตรงข้ามที่พร้อมจะส่งลูกมาในทิศทางที่เราอาจคาดไม่ถึง ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหากับการแก้มือในแต่ละแมตช์ และที่สำคัญการเล่นกีฬาในครอบครัวทำให้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอยู่แล้วให้ผูกพันกันมากขึ้น จึงฝันไว้ว่า หากมีโอกาสอยากแบ่งปันความรู้สึกดีเหล่านี้ให้กับครอบครัวอื่น รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาประเภทนี้
สำหรับ แอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ (ALM x Impact Tennis & Sport Center) มีการพัฒนาพื้นเดิมให้กลายเป็นพื้นที่ได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมพื้นผิวหลักของการแข่งขันระดับแกรนด์สแลม อาทิ ออสเตรเลียน โอเพ่น, ยูเอส โอเพ่น, เฟรนช์ โอเพ่น และวิมเบิลดัน ประกอบด้วย สนามเทนนิสมาตรฐานระดับสากล โดยปัจจุบันมีด้วยกัน 14 สนาม ได้แก่ สนามแข่งขันหลัก 1 สนาม, สนามในร่ม 10 สนาม, สนามกลางแจ้ง 1 สนาม, สนามดิน 2 สนาม และในเดือนกรกฎาคม จะมีการเปิดให้บริการสนามหญ้า 1 สนาม เพื่อรองรับทั้งการฝึกซ้อม การแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการจัดอีเวนต์และทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไฮไลต์สำคัญคือ สนามดิน (Clay Courts) 2 สนาม ซึ่งนักกีฬาระดับท็อป 100 ของโลก ไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ล้วนเติบโตและพัฒนาฝีมือจากคอร์ทประเภทนี้ พื้นผิวสนามดินมีความท้าทายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คอร์ทดินของเราใช้วัสดุดินแท้นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการแข่งขันระดับโลก อาทิ โรลังด์ การ์รอส เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่ใกล้เคียงการแข่งขันจริงมากที่สุด และล่าสุดเราได้จับมือกับ สหพันธ์เทนนิสเอเชีย (Asian Tennis Federation: ATF) ยกระดับสนามแห่งนี้ให้เป็นศูนย์ฝึกซ้อมมาตรฐานระดับเอเชีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากทั่วภูมิภาคเข้ามาฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน อาทิ เทนนิสโปรช็อป, ห้องกายภาพบำบัด, Ice Bath, Leo Academy Lounge, ร้านทำผมและเล็บ ฯลฯ และมีร้านคริสปี้ ครีม โดนัทที่ทำคอนเซ็ปต์ให้เข้ากับสถานที่ และในอนาคตอันใกล้จะมีแบรนด์อื่นๆ ในเครือมาเปิดเพิ่มเติมด้วย และแน่นอนว่า จะมีแมตช์ระดับโลกหมุนเวียนมาให้แฟนๆ เทนนิสได้ร่วมเข้าชมการแข่งขันแบบใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง
ดร.อุษณีย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สนามเทนนิสแห่งนี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนานักกีฬาเทนนิสชาวไทย รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จะดึงรายการเทนนิสระดับโลกมาจัดการแข่งขัน อีกทั้งเราโชคดีที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดแมตช์ระดับนานาชาติเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนนี้ รายการแรกคือ ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจ60 ที่จะมีนักกีฬาระดับโลกมาแข่งขัน นอกจากนี้ จากการที่ล่าสุดตนได้รับตำแหน่งประธานสหพันธ์พิคเคิลบอลแห่งเอเชีย ก็เตรียมที่จะใช้สถานที่นี้ในการจัดการแข่งขันพิคเคิลบอลอีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ ได้แล้ววันนี้ ที่เมืองทองธานี (ใกล้โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค) พร้อมจองคิวและติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่ เว็บไซต์ www.almximpacttennis.com, Facebook: almximpacttennis และ Instagram: almximpacttennis