โป๊กเกอร์ไทยสร้างชื่อ! "เทหน้าตัก" บุกจัด 2 รายการใหญ่ที่ไต้หวัน

เทหน้าตัก” เดินหน้าก้าวสู่เวทีโป๊กเกอร์ระดับนานาชาติ จับมือ 2 องค์กรใหญ่ จัดแข่งขัน 2 รายการพิเศษที่ประเทศไต้หวัน เปิดโอกาสให้นักโป๊กเกอร์ไทย ได้มีเวทีพัฒนาฝีมือ ก่อนสร้างชื่อคว้าทั้ง 2 แชมป์
“เทหน้าตัก” (TAENAATAK) สื่อและคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์จากประเทศไทย เดินหน้าขยายบทบาทสู่เวทีโป๊กเกอร์ระดับนานาชาติ ผ่านความร่วมมือกับ Players Series ผู้จัดทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ระดับเอเชีย และ HOPS: Haus of Prime Stakes สถาบันการเรียนรู้โป๊กเกอร์ระดับสากลของไทย ร่วมกันจัดการแข่งขันรายการพิเศษ ภายในศึก PS Championship II I Taipei 2026 ที่ Asia Poker Arena กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ความร่วมมือครั้งนี้นำไปสู่การจัดการแข่งขันสองรายการสำคัญ คือ TAENAATAK HIGH ROLLER MASTERS และ HOPS Sunday Superstack ซึ่งถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์การแข่งขัน และได้รับความสนใจจากนักโป๊กเกอร์ทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัย
โดยรายการ TAENAATAK HIGH ROLLER MASTERS ในรูปแบบ High Roller (8-Max) ได้รับความสนใจจากผู้เล่นระดับมืออาชีพเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก ซึ่งปรากฏว่า “มะนาว“ เมธาวี ทวีกิจวาที นักโป๊กเกอร์สาวไทย เฉือนชนะ Andy Tsai นักโป๊กเกอร์ชื่อดังจากไต้หวัน ส่งผลให้คว้าแชมป์รายการนี้มาครอง พร้อมรับเงินรางวัลกว่า 1,132,000 บาท ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญของนักโป๊กเกอร์ไทยบนเวทีการแข่งขันระดับเอเชีย
ส่วนอีกหนึ่งรายการคือ HOPS Sunday Superstack ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นกัน โดยรายการนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากโปรแกรม Poker Essentials Course by HOPS ได้มีโอกาสลงสนามแข่งขันจริง ผลปรากฏว่า แชมป์ตกเป็นของนักโป๊กเกอร์หนุ่มไทยอย่าง “โพธิ์“ ภาริศ โอวัฒนา รับเงินรางวัลกว่า 436,000 บาท
อรนิตย์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ บริษัท เทหน้าตัก จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ Players Series และ HOPS ในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ เทหน้าตัก ที่มุ่งเป้ายกระดับคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ไทยให้เชื่อมต่อกับเวทีระดับนานาชาติอย่างแท้จริง ซึ่งการได้ร่วมจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางการผลักดันความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์เอเชียเพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรม”
ด้าน อเล็กซ์ หว่อง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Players Series กล่าวเสริมว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ เทหน้าตัก และ HOPS ในรายการแข่งขันครั้งนี้ โดย เทหน้าตัก เป็นพาร์ทเนอร์จากประเทศไทยที่มีมาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพ มีความเข้าใจในคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ และมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ทัวร์นาเมนต์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
ขณะที่ ศิธา ทิวารี หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน HOPS: Haus of Prime Stakes กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ ได้ช่วยเปิดโอกาสให้สมาชิกในหลักสูตรได้มีโอกาสลงแข่งขันในสนามระดับนานาชาติกับผู้เล่นจากหลากหลายชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นไทย อันเป็นเป้าประสงค์หลักของการก่อตั้งสถาบันการศึกษาและหลักสูตรของเรา”
ทั้งนี้ การแข่งขัน TAENAATAK HIGH ROLLER MASTERS และ HOPS Sunday Superstack ภายในศึก PS Championship III Taipei 2026 ถือเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของวงการกีฬาโป๊กเกอร์ไทยที่เริ่มมีบทบาทบนเวทีการแข่งขันระดับเอเชียมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ เทหน้าตัก ในฐานะแพลตฟอร์มสื่อและคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์จากประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรไทยกับเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความสำเร็จของความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำบทบาทของ เทหน้าตัก ในฐานะผู้ผลักดันคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ไทย แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักโป๊กเกอร์ไทยได้มีพื้นที่บนเวทีการแข่งขันระดับสากล และสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายโป๊กเกอร์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดย เทหน้าตัก ยังคงเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ไทยและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่นไทยในอนาคต