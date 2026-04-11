แฟนขนไก่ไทยมีช็อค “บาส-เฟม” ถอนรอบชิงฯแบดเอเชีย คาดเจ็บจากแมตช์โค่นคู่มือ 1 โลก

น่าเสียดายสุดๆ “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมือ 3 ของโลก ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในแมตช์ชิงชนะเลิศ แบดมินตัน ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย.นี้ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ หลังจบเกมในรอบรองชนะเลิศ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ตามการรายงานของ Badminton Asia
ในรอบรองชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 “บาส“ และ ”เฟม“ เพิ่งจะระเบิดฟอร์มการเล่นอันสุดยอด คว่ำมือ 1 โลกเจ้าถิ่น เฝิง หยาน เจ๋อ กับ หวง ตงปิง ไปสุดมัน 2-1 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ ไปลุ้นเป็นคู่ผสมนักแบดมินตันไทยคู่ที่สอง ต่อจาก สุดเขต ประภากมล และ สราลีย์ ทุ่งทองคำ ที่คว้าแชมป์เอเชีย ทว่าน่าเสียดายที่สุดท้าย มีการแจ้งถอนตัว เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเสียก่อน ทำให้ “บาส” และ “เฟม” คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ และคว้าเหรียญเงินไปครองในการแข่งขันครั้งนี้