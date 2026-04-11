"เจน" ผู้สมัครผู้ว่าการกกท. ชงรื้อภาษีสนามกอล์ฟ เปลี่ยนธุรกิจฟุ่มเฟือยเป็นกีฬาเต็มตัว

เจน ปิยะทัต ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยนโยบายเชิงรุกในการยกระดับวงการกีฬากอล์ฟไทย โดยเตรียมเสนอภาครัฐให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างภาษีสนามกอล์ฟใหม่ทั้งระบบ เพื่อเปลี่ยนผ่านจาก "ธุรกิจสันทนาการ" สู่ "โครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา" อย่างเต็มรูปแบบ
นายเจน ปิยะทัต ระบุว่า จากการลงพื้นที่หารือกับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในวงการกอล์ฟ พบว่าปัจจุบันสนามกอล์ฟต้องแบกรับภาระภาษีหลายด้าน โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิต และภาษีในกลุ่ม “กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถูกตีความว่าเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้ในเชิงธุรกิจที่ส่งผลต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการและโอกาสในการพัฒนานักกีฬา
“ผมมองว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐต้องปรับทัศนคติต่อกีฬากอล์ฟใหม่ ปัจจุบันกอล์ฟคือกีฬาสากลระดับโลกที่มีบรรจุในมหกรรมกีฬาสำคัญอย่าง ซีเกมส์, เอเชียนเกมส์ ไปจนถึงโอลิมปิกเกมส์ ที่สำคัญนักกอล์ฟไทยทั้งชายและหญิงต่างสร้างผลงานในระดับ World Class นำชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีมาสู่ประเทศอย่างมหาศาล” นายเจน กล่าว
ผู้สมัครผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อไปว่า หากตนได้รับโอกาสให้เข้าทำหน้าที่ จะเดินหน้าเสนอให้รัฐบาลทบทวนการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ โดยขอให้มองเป็น “ภาคกีฬา” เช่นเดียวกับกีฬาประเภทอื่นๆ ไม่ใช่ธุรกิจฟุ่มเฟือย ซึ่งหากสามารถลดภาระภาษีในส่วนนี้ลงได้ จะช่วยให้กีฬากอล์ฟแพร่หลายเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ง่ายขึ้น และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกอล์ฟไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“การลดภาษีสนามกอล์ฟไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข แต่มันคือการสร้างโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่และสร้างความสุขให้กับคนไทยที่เฝ้าเชียร์นักกีฬาไทยในเวทีโลก ผมเชื่อมั่นว่านโยบายนี้จะสร้างประโยชน์แบบ Win-Win ให้กับทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ นักกีฬา และภาครัฐที่จะได้เห็นการเติบโตของเศรษฐกิจกีฬา (Sport Economy) อย่างเป็นรูปธรรม” นายเจน ปิยะทัต กล่าวทิ้งท้าย