“ไอเดีย-กฤตภัทร” กวาดจ่าฝูงซ้อมวันแรกรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น เซปังฯ “ตี-อนุภาพ” ท็อปไฟว์รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต ลุ้นล่าชัยศึก ARRC สนามแรก

“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม เปิดตัวประเดิมฤดูกาลใหม่ในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 ได้อย่างร้อนแรง ควบรถแข่ง YAMAHA YZF-R3 ทะยานรั้งจ่าฝูงการซ้อมวันแรกครบทั้ง 3 ช่วง ในรุ่น Asia Production 250cc ขณะที่ “ตี” อนุภาพ ซามูล เดินหน้าทำงานอย่างหนักกับการเซ็ตติ้งรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 รั้งท็อปไฟว์ในรุ่น SuperSport 600cc ก่อนลุ้นล่าชัยชนะในสุดสัปดาห์นี้ ที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามแรก ผ่านโปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา โดยสนามเซปังฯ กลับมารับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลอีกครั้งในรอบหลายปี
ในรุ่น SuperSport 600cc ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลและปรับเซ็ตติ้งรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 ของ “ตี” อนุภาพ ซามูล นักบิดหมายเลข 500 ซึ่งลงแข่งขันเพียงคนเดียวในรุ่นนี้ โดยเจ้าตัวทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง รั้งอันดับ 5 บนตารางเวลารวม ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 11.257 วินาที ตามหลังผู้นำเพียง 0.759 วินาที
ด้านรุ่น Asia Production 250cc ถือเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมของทีม โดย “ไอเดีย-กฤตภัทร” เจ้าของหมายเลข 39 โชว์ฟอร์มร้อนแรงตั้งแต่เซสชั่นแรก ก่อนยกระดับความเร็วได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงการซ้อม และกวาดตำแหน่งจ่าฝูงทั้ง 3 เซสชั่น ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 24.292 วินาที
ขณะที่ “กัส” ธีรนัย ทับทิม หมายเลข 36 ซึ่งลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวลด์การ์ด ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับตัวเข้ากับสนามและรถแข่ง แม้จะพลาดล้มในช่วงต้นของการซ้อมครั้งที่ 2 ขณะพยายามเค้นเวลา แต่ยังสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงสุดท้าย ก่อนจบวันแรกในอันดับ 19 ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 26.304 วินาที ตามหลังผู้นำ 2.012 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามแรก จะเข้าสู่โปรแกรมควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 11 เมษายนนี้ ก่อนดวลความเร็วเรซแรกในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน และแข่งขันเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน แฟนความเร็วสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage: Asia Road Racing Championship
------------------------------------------------
