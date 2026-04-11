"รอรีย์" ทุบสถิติเดอะ มาสเตอร์ส ขึ้นนำ 36 หลุม ห่างสุด

รอรีย์ แม็คอิลรอย แชมป์เก่า ระเบิดฟอร์มสุดยอดของประวัติศาสตร์ศึกกอล์ฟเมเจอร์ กวาด 6 เบอร์ดี จาก 7 หลุมสุดท้าย ขึ้นนำห่างสุด 6 สโตรก ศึกเดอะ มาสเตอร์ส 2026 ที่สนามออกัสตา พาร์ 72 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน
แม็คอิลรอย มือ 2 ของโลก ต่อต้านสภาพสนามกรีนกับแฟร์เวย์เร็วและแข็ง ทำสกอร์ 7 อันเดอร์พาร์ 65 รวม 12 อันเดอร์พาร์ 132
โปรชาวไอร์แลนด์เหนือ จบวันที่ 2 อย่างสวยหรู ด้วยลูกพิตช์ระยะ 29 หลา ที่หลุม 17 พาร์ 4 และ พัตต์เบอร์ดี 6 ฟุต ที่หลุม 18 ทุบสถิตินำห่างสุด 5 สโตรก หลังออกรอบ 36 หลุม
แพทริค รีด แชมป์ปี 2018 ชาวอเมริกัน พลาดลูกพัตต์ระยะ 6 ฟุต เสียโบกีที่หลุม 18 สกอร์หล่นเหลือ 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวม 6 อันเดอร์พาร์ 138 อยู่อันดับ 2 ร่วมกับ แซม เบิร์นส
จัสติน โรส รองแชมป์ เดอะ มาสเตอร์ส 3 สมัยจาก อังกฤษ กับ ทอมมี ฟลีตวูด เพื่อนร่วมชาติ รั้งอันดับ 4 ร่วม สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 139 เช่นเดียวกับ เชน ลาวรี แชมป์ดิ โอเพน 2019
แชมป์เก่าที่เป็นผู้นำหลังออกรอบครบ 36 หลุมปีต่อมา มีเพียง อาร์โนลด์ พาลเมอร์, เอียน วูสแนม และ จอร์แดน สปีธ
ด้าน พงศภัค เหล่าภักดี อเมเจอร์หนึ่งเดียวของไทย หวด 3 โอเวอร์พาร์ 75 รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 ไม่ผ่านตัดตัว