“บาส-เฟม” เข้าชิงแบดมินตันเอเชีย “วิว” พ่ายดาวรุ่งอินเดีย พลาดป้องกันแชมป์

“บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก ระเบิดฟอร์มเก่ง พลิกโค่น เฟิง หยานเจ๋อ กับ หวง ตงปิง คู่มือ 1 ของโลก จากจีน 2-1 เกม 21-19, 18-21 และ 22-20 ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศ แบดมินตัน ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สำเร็จ
ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะทำการแข่งขันกันวันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย.นี้ “บาส” และ “เฟม” รอดวลกับ คิม แจยอน และ จาง นาอึน คู่ฟอร์มแรง จากเกาหลีใต้
ด้าน “วิว“ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 1 ของโลก ที่ 2 แมตช์ก่อนหน้าที่ ต้องออกแรงเหนื่อยหนัก เล่นถึงเกม 3 อีกครั้ง พลาดท่าพ่าย อายุต เชตตี้ ดาวรุ่งจากอินเดีย มือ 25 โลก 2-1 เกม 21-10, 19-21, 17-21 ในการลงสนาม รอบรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว
“วิว” ซึ่งเป็นแชมป์เก่า พลาดโอกาสเข้าลุ้นแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกันอย่างน่าเสียดาย ด้านหนุ่มแดนภารตะเข้าไปชิงฯ รอดวลกับผู้ชนะระหว่าง ฉี ยู่ฉี มือ 2 ของโลก และเจ้าของแชมป์โลกเมื่อปี 2025 หรือ โจว เทียนเฉิน มือ 6 ของโลก จากไต้หวัน ในวันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย.นี้