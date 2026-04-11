"ฮอว์กส" ซิวแชมป์ดิวิชันรอบ 5 ปี เข้าเพลย์ออฟ NBA

แอตแลนตา ฮอว์กส รันชุดใหญ่ควอเตอร์ 3 ต้อน คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ขาดลอย 124-102 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามสเตท ฟาร์ม อารีนา วันเสาร์ที่ 11 เมษายน ซิวโควตาเพลย์ออฟ และแชมป์เซาธ์อีสต์ ดิวิชัน
ฮอว์กส (ชนะ 46 แพ้ 35) ไม่เคยเป็นแชมป์ดิวิชันตั้งแต่ปี 2021 สมัยทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศ สายตะวันออก โดยเข้าร่วม เพลย์-อิน ทัวร์นาเมนต์ ตลอด 4 ซีซันล่าสุด
เกมนี้ แคฟส์ ทีมอันดับ 4 ของสายตะวันออก ขาดผู้เล่นตัวหลัก โดโนแวน มิตเชลล์ เจ็บข้อเท้าขวา กับ จาเหร็ตต์ อัลเลน เซ็นเตอร์ เจ็บเข่าขวา อาศัย เจมส์ ฮาร์เดน แบกทีม 20 แต้ม และ เจย์ลอน ไทสัน กลับมาเป็นตัวจริงหลังหายไป 10 เกม ซัด 15 แต้ม
ขณะที่ แอตแลนตา ได้ ดายสัน แดเนียลส์ กดทริปเปิล-ดับเบิล ครั้งที่ 2 ของอาชีพ 13 แต้ม 10 รีบาวน์ด 12 แอสซิสต์ นิคเคล อเล็กซานเดอร์-วอล์คเกอร์ สกอร์ 19 แต้ม และ เจเลน จอห์นสัน เสริมอีก 18 แต้ม 9 รีบาวน์ด
คลีฟแลนด์ ยิงระยะ 3 แต้ม เข้าเป้าแค่ 26 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ ฮอว์กส ชนะ 14 จาก 15 เกมเหย้าสุดท้าย ก่อนลุยเพลย์ออฟ
แอตแลนตา ขึ้นนำ 66-55 ควอเตอร์ 3 แล้วรัน 16-0 ยืดช่องว่างเป็น 27 แต้ม ทำให้สกอร์ขาดนับจากนั้น